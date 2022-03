France-Côte d'Ivoire : Les compos tombent, choix fort en attaque !

Publié par Thomas le 25 mars 2022 à 14:01

C'est le grand jour pour Didier Deschamps et l'Equipe de France qui reçoivent la Côte d'Ivoire au Vélodrome. Découvrez les compos des deux équipes.

Equipe de France : Mbappé finalement titulaire ?

Premier test pour les Bleus de Didier Deschamps ce vendredi au Stade Vélodrome, une enceinte qui leur avait grandement réussie six ans auparavant, en demi-finale de l’Euro contre l’Allemagne. Contre une équipe de Côte d’Ivoire séduisante sur le papier, l’Equipe de France se présentera sans plusieurs de ses titulaires habituels. Avec les départs prématurés de N’Golo Kanté et Benjamin Pavard mêlés à la récente blessure de Karim Benzema avec le Real Madrid, le sélectionneur tricolore a dû opérer des choix forts dans tous les secteurs de jeu.

Sans surprise, Deschamps reconduira ce soir son fameux 3-4-3, qui lui avait tant réussi lors de la Nations League en octobre dernier. Si la France devrait débuter avec ses meilleurs éléments ce soir, un doute et pas des moindres subsistait cependant, la présence ou non de Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque. Le joueur a été victime cette semaine d’une infection ORL qui rendait sa présence incertaine pour le match de ce soir. À en croire le journal L’Équipe, l’attaquant de 23 ans devrait bien débuter la rencontre contre la Côte d’Ivoire, à côté de son ex-coéquipier au PSG, Christopher Nkunku, préféré à Olivier Giroud.

Jules Koundé replacé dans l’axe

Dans une charnière à trois centraux, Didier Deschamps a décidé de replacer le Sévillan Jules Koundé aux côtés de Raphaël Varane et Lucas Hernandez. Titularisé au poste de latéral droit durant l’Euro, l’ancien Bordelais a reconnu avoir connu de grosses difficultés l’été dernier, à un poste où il n’a pas l’habitude d’évoluer. " Le coach m’a énormément fait confiance, en me sélectionnant pour l’Euro déjà, et en me mettant à un poste qui n’était pas le mien. J’ai essayé de faire de mon mieux... Ça fait gamberger, bien sûr, mais pas douter sur ma capacité à m’imposer dans ce groupe. J’ai confiance dans mes qualités, le travail que je fournis au quotidien pour être là ", a déclaré Koundé cette semaine dans un entretien accordé à l’AFP.

Compo probable de l’Equipe de France :

Gardien : H. Lloris

Défenseurs : J. Koundé, R. Varane, L. Hernandez

Milieux de terrain : K. Coman, A. Tchouaméni, P. Pogba, T. Hernandez

Attaquants : C. Nkunku, A. Griezmann, K. Mbappé

Compo probable de la Côte d’Ivoire :

Gardien : B-A. Sangaré

Défenseurs : S. Aurier, E. Bailly, S. Deli, G. Konan

Milieux de terrain : I. Sangaré, J-M. Seri, F. Kessié

Attaquants : N. Pépé, S. Haller, M-A. Gradel