ASSE Mercato : Une nouvelle pépite sénégalaise chez les Verts

Publié par Ange A. le 28 mars 2022 à 08:23

L’ ASSE pourrait recruter un espoir sénégalais sous contrat avec un club ukrainien. Celui-ci a déjà visité les installations des Verts.

Un espoir sénégalais dans le viseur de l’ ASSE

Le football n’est pas épargné par le conflit armé entre l’Ukraine et la Russie. Plusieurs footballeurs évoluant en Ukraine ont d’ailleurs quitté le pays pour fuir les bombardements russes. Avec cette situation, une disposition spéciale de la FIFA permet aux clubs de recruter des joueurs dans cette partie du continent. Une belle opportunité que pourrait saisir l’AS Saint-Étienne pour se renforcer. Selon les informations d’En Vert et Contre Tous, l’ ASSE s’intéresse au profil de Samba Diallo. Âgé de 19 ans, l’ailier sénégalais a affolé les compteurs en Youth League avec le Dynamo Kiev. Il compte 5 réalisations en 7 apparitions cette saison. Le jeune espoir sénégalais a même déjà visité les installations des Verts à l’Etrat.

Diallo, un dossier « compliqué » pour les Verts

Samba Diallo a effet posté une photo de lui devant le centre Robert Herbin sur son compte Instagram. Mais comme le révèle EVECT, l’attaquant sénégalais rendait « une simple visite » à ses compatriotes Dieye et Fall qui évoluent avec la réserve de Saint-Étienne. Le portail pro-stéphanois confirme que le recrutement de Diallo à l’ ASSE est tout à fait « envisageable ». Mais ce dossier serait « très compliqué, voire impossible ». Les Verts doivent en effet faire face à une farouche concurrence dans ce dossier. Le nom du crack du Dynamo Kiev avait déjà été associé à l’Olympique de Marseille et au Stade Rennais. Ces deux écuries de Ligue 1 seraient elles même larguées dans ce dossier par des cadors tels que le FC Barcelone, Manchester City ou encore le Borussia Dortmund.