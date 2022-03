ASSE-OM : Une mauvaise nouvelle tombe avant Saint-Etienne

Publié par Jules le 28 mars 2022 à 18:53

Tandis que l' OM se déplace sur la pelouse de l'ASSE ce week-end, une mauvaise nouvelle est tombée avant ce match crucial pour les deux équipes.

L'OM privé de supporters à Geoffroy-Guichard

Dimanche prochain se tiendra l'un des classiques de notre championnat avec la rencontre entre l'OM et l'AS Saint-Etienne dans le cadre de 30e journée de Ligue 1 Uber Eat. Si ce match risque d'être disputé, entre deux équipes qui jouent gros dimanche, l'Olympique de Marseille, qui sera déjà privé de Milik, blessé avec la Pologne, devra également faire sans ses supporters face à l'ASSE.

L'information est tombée aujourd'hui. La préfecture de la Loire a interdit l'accès au stade aux supporters de l' OM, en raison d'un risque trop important d'incidents au cours de la rencontre. La préfecture, par le moyen d'un communiqué, explique que " compte tenu des graves incidents qui se sont produits ces dernières années lors de rencontres entre les deux équipes et du risque important de troubles à l'ordre public du fait de l'antagonisme exacerbé entre les deux clubs, Catherine Séguin, préfète de la Loire, a décidé par voie d'arrêté d'interdire aux supporters de l'OM l'accès au stade Geoffroy-Guichard ".

Un match charnière pour les deux équipes

Cette interdiction est d'autant plus difficile à encaisser pour les supporters de l' OM étant donné que le club devra s'imposer pour conserver sa place de dauphin du Paris Saint-Germain en championnat. Avec seulement un point d'avance sur le troisième, le Stade Rennais, l'Olympique de Marseille n'a pas le droit à l'erreur et devra s'imposer sans l'aide du douzième homme.

De son côté, l'ASSE, qui va mieux depuis quelques semaines, va également tenter de s'imposer pour poursuivre sur sa lancée. À seulement 9 journées de la fin de saison, les Stéphanois auront à cœur de s'éloigner de la zone rouge et de quitter leur place de barragiste pour préparer au mieux le sprint final dans la course au maintien. Et cela passe par un bon résultat face à l' OM dimanche prochain.