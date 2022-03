OM : Une terrible nouvelle tombe pour l'Olympique de Marseille

Publié par Jules le 25 mars 2022 à 15:31

Actuel 2e de Ligue 1, l' OM va devoir tout donner dans le sprint final pour garder cette place alors qu'une mauvaise nouvelle vient de tomber.

OM : Un énorme coup dur tombe à Marseille

Avec seulement un petit point d'avance sur le Stade Rennais, l' OM va devoir se battre pour conserver sa place de dauphin du Paris Saint-Germain jusqu'à la fin de saison. Et alors que le sprint final s'annonce particulièrement relevé pour l'Olympique de Marseille, un gros coup dur risque de contrarier les plans de Jorge Sampaoli pour les prochaines rencontres. Après l'annonce de la blessure de Leonardo Balerdi hier, un autre marseillais pourrait prendre la direction de l'infirmerie.

Alors qu'Arkadiusz Milik et la Pologne affrontaient l'Écosse hier dans un match amical, l'attaquant de l' OM a du sortir sur blessure dès la 27e minute, visiblement touché à la cuisse. Son sélectionneur Czeslaw Michniewicz s'est voulu plutôt rassurant en conférence de presse assurant que la blessure n'était pas trop sérieuse. " Il a ressenti une gêne musculaire à la cuisse. Arek m'a dit que ce n'était pas grave. Il s'est juste senti mal à l'aise et a demandé le changement. Heureusement, il n'a pas joué plus et n'a pas déchiré son muscle. On va tout faire pour qu'il soit là mardi. "

Une blessure finalement plus grave que prévue

Si le sélectionneur a tenu à rassurer tout le monde, du côté de la presse polonaise, la tendance n'est pas à l'optimisme. D'après le journaliste Jacek Kurowski " cela semble être sérieux ". D'après les dernières nouvelles, Milik pourrait souffrir d'un claquage à la cuisse, une blessure qui mettrait deux semaines à un mois pour être soignée, si elle se confirmait. Le joueur de l' OM pourrait donc être écarté pendant plusieurs semaines des terrains et être privé d'un match crucial mardi contre la Suède.

Si la nouvelle est loin de réjouir les Polonais, elle pourrait s'avérer encore plus terrible pour l' OM qui comptait sur son attaquant pour les prochaines échéances. Très en forme ces dernières semaines, la possible absence de l'avant-centre pourrait coûter cher à l'Olympique de Marseille qui, en plus de jouer les premiers rôles en Ligue 1, disputera un quart de finale d'Europa Conference League le 14 avril contre le PAOK Athènes.