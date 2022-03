ASSE Mercato : Mangala livre encore des coulisses de sa signature

Publié par ALEXIS le 29 mars 2022 à 01:53

Dans un entretien avec 20 Minutes, Eliaquim Mangala a livré de nouvelles coulisses sur son arrivée à l’ ASSE, pendant le mercato de janvier dernier.

ASSE Mercato : Mangala a apporté son expérience à l'AS Saint-Étienne

Eliaquim Mangala est l’une des sept recrues hivernales de l’ ASSE. Il s’est engagé avec le club ligérien pour six mois, jusqu’à la fin de la saison. Lui et les autres renforts, sous la direction du nouveau coach Pascal Dupraz, ont pour mission de maintenir l’AS Saint-Étienne en Ligue 1. Les Verts sont 18es (barragiste) et menacés de relégation en deuxième division, à 9 journées de la fin de la saison. Le défenseur central Tricolore (8 sélections) était libre de tout engagement depuis la fin de son contrat et son départ du FC Valence, avant de débarquer en Ligue 1.

Resté 7 mois sans club, Eliaquim Mangala est arrivé à l' ASSE avec un gros doute sur son état physique. Cependant, il n’a pas mis du temps pour apporter la stabilité dans la défense stéphanoise qui en avait tant besoin. Lors de ses 8 derniers matchs en 2022, l’équipe de Pascal Dupraz a enregistré 4 victoires, 3 nuls et une seule défaite face au PSG. Ce qui lui a permis de quitter la dernière place de L1. Rappelons que Loïc Perrin (coordinateur sportif) s'était dit heureux de la signature de l'ancien joueur de Manchester City à l'AS Saint-Étienne : « Eliaquim va nous apporter de la sérénité et de l'expérience ».

Eliaquim Mangala, « quand Perrin m’a appelé, ça m’a tout de suite branché »

Deux mois après avoir déposé ses valises à Sainté, Eliaquim Mangala est revenu sur sa signature dans le Forez. « Je crois beaucoup au destin et si c’est arrivé sur ce timing, c’est que la vie l’a ainsi voulu », a-t-il confié. « Je suis aujourd’hui dans un club historique, avec un très beau challenge. Ce serait triste pour le patrimoine français de voir l’ ASSE redescendre. Quand Loïc Perrin m’a appelé pour m’expliquer la mission, ça m’a tout de suite branché. Et dès que je suis arrivé, j’ai senti que j’étais au bon endroit », a laissé entendre le joueur de 31 ans.