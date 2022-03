PSG Mercato : Après Mbappé, une autre grosse désillusion en vue

Publié par Ange A. le 30 mars 2022 à 09:12

Alors qu’un départ de Kylian Mbappé se précise, le PSG pourrait également perdre gros en attaque du côté de sa section féminine.

Un cas Mbappé bis chez les féminines du PSG

L’été s’annonce difficile pour le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat malgré les approches de sa direction. En cas de départ du PSG, l’attaquant tricolore, auteur d’un doublé mardi contre l’Afrique du sud (5-0), devrait signer au Real Madrid cet été. Outre ce départ gratuit de Mbappé, un autre coup dur se précise en attaque, cette fois dans la section féminine. Dans son édition de ce mercredi, Le Parisien a fait le point sur la situation de Marie-Antoinette Katoto. Comme le champion du monde tricolore, l’attaquante parisienne est en fin de contrat. Le journal francilien rapporte notamment que les négociations « patinent » au sujet de la prolongation de la buteuse de 23 ans.

Le plan de Paris pour Marie-Antoinette Katoto

Le journal assure que Didier Ollé-Nicolle, le coach des féminines, ne souhaite pas perdre la meilleure buteuse de l’histoire du Paris Saint-Germain. Avec 133 réalisations en 149 réalisations, Marie-Antoinette Katoto trône en tête des buteuses du PSG. Pour l’entraîneur parisien, la voir partir (gratuitement) sera un nouveau coup dur après avoir perdu Chris Endler partie à l’OL ou Irene Paredes à Barcelone.

Les dirigeants parisiens seraient prêts à sortir le chéquier pour convaincre leur attaquante. « Le PSG proposerait à son attaquante le salaire le plus important de l’histoire pour une Parisienne, soit supérieur aux émoluments de Kadidiatou Diani, meilleure joueuse de D 1 la saison dernière », peut-on lire. Un rendez-vous avec Ulrich Ramé est d’ailleurs annoncé cette semaine. De son côté, la joueuse « souhaiterait avoir des garanties sur le projet du club et la direction que compte prendre la section féminine pour les prochaines saisons ». En fin de contrat à Paris, l’internationale tricolore serait suivie par l’Olympique Lyonnais, le FC Barcelone et le Real Madrid.