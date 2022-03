OM Mercato : Le sort d’Alvaro Gonzalez est scellé à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 31 mars 2022 à 05:39

Parti en Espagne en pleine trêve internationale, Alvaro Gonzalez n’a jamais semblé aussi proche d’un départ définitif de l’ OM.

Alvaro Gonzalez traverse une situation délicate à l’Olympique de Marseille. Entre des prestations décevantes et une relégation brutale sur le banc de touche au profit des nouveaux arrivants, le défenseur central espagnol ne convainc plus en interne. Pire, il a été invité par sa direction à quitter l’ OM lors du dernier mercato hivernal. Un traitement difficile à supporter pour le principal concerné.

S’il n’a pas bougé de l’ OM cet hiver, Alvaro Gonzalez a tout de même bien compris qu’il n’était plus désiré au sein du club phocéen, d’où sa fuite en avant en Espagne. Le défenseur expérimenté a certes reçu l’autorisation de sa direction pour rentrer dans son pays natal afin de se ressourcer, mais son retour à l’ OM n’est pas garanti pour autant. Excédé par le traitement qui lui est infligé cette saison, le joueur de 32 ans avait poussé un sacré coup de gueule contre ses dirigeants dans une interview accordée à AS. Depuis cette sortie médiatique, Alvaro Gonzalez n’est plus apparu dans le groupe marseillais. Si bien que L’Équipe assure le « point de non-retour est désormais atteint » entre le joueur et sa direction.

Alvaro Gonzalez devenu persona non grata à Marseille

En Espagne depuis deux semaines, Alvaro Gonzalez entretient à présent une relation conflictuelle avec sa direction. Le quotidien sportif indique que les discussions sont parfois très tendues entre ses représentants et le président marseillais Pablo Longoria. Au point où son retour à l’ OM semble très peu probable. D’ailleurs, sa mise à l’écart ne semble pas déplaire au staff marseillais, « qui espère conserver une atmosphère apaisée dans le vestiaire », indique la source.

Excédé par son comportement et désireux de réduire sa masse salariale, l’OM devrait finalement décider de se débarrasser de lui. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, le vice-capitaine marseillais est plus que jamais proche de la sortie. Valence, Osasuna et Levante suivent de très près l’évolution de sa situation à Marseille.