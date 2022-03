OM Mercato : Dans le dur, Alvaro lâche un indice sur son avenir

Publié par Timothée Jean le 22 mars 2022 à 23:35

Relégué à un rôle de remplaçant à l’ OM, Alvaro Gonzalez reste un candidat crédible à un départ cet été. Pourtant, l’Espagnol a des idées claires pour son avenir.

OM Mercato : Alvaro Gonzalez clame son attachement à Marseille

L’ OM s’est montré hyperactif lors du dernier mercato estival, enregistrant l’arrivée d’une dizaine de nouvelles recrues. Ce recrutement ambitieux a naturellement eu des conséquences sur le temps de jeu de certains cadres du vestiaire. Alvaro Gonzalez est notamment l’une des victimes de ce recrutement estival, puisqu’il a été relégué au rang de remplaçant au profit des nouveaux arrivants en défense. Pire, le défenseur espagnol ne rentre plus dans les plans de son entraîneur Jorge Sampaoli, qui préfère miser sur d’autres options pour renforcer sa charnière défensive. Et le coach argentin n’a pas l’intention de changer ses plans à dix journées de la fin de saison.

Dans le dur à l’Olympique de Marseille, Alvaro Gonzalez devrait donc ses valises à l’issue de la saison. Pourtant, l’ancien défenseur de Villareal ne montre aucun empressement à quitter le club phocéen. Il a une nouvelle fois clamé son attachement à l'Olympique de Marseille via son compte Twitter. « Vélodrome…Quel stade » a-t-il posté.

Alvaro Gonzalez poussé vers la sortie

S’il accepte avec difficulté sa relégation brutale sur le banc de touche cette saison, Alvaro Gonzalez reste toujours très attaché à l’ OM. Il n’est pas contre l’idée d’aller au bout de son contrat expirant en juin 2025 avec l’Olympique de Marseille. Cependant, les dirigeants marseillais ne l’entendent pas vraiment de cette oreille. La direction marseillaise l’a clairement indiqué la porte de sortie s’il souhaitait bénéficier de plus de temps. Le vice-capitaine, qui a refusé de quitter le navire marseillais cet hiver, devrait finalement changer d’avis lors du prochain mercato. D’autant plus que plusieurs prétendants s’activent toujours pour le recruter. Outre les Girondins de Bordeaux et le RC Strasbourg, Valence, Osasuna et Levante seraient déjà sur ses traces.