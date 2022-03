ASSE Mercato : Offensive du PSG pour un crack stéphanois

Publié par Ange A. le 31 mars 2022 à 08:09

Le Paris Saint-Germain pourrait recruter à Saint-Étienne cet été. Un prolifique buteur de l’ ASSE serait dans le viseur du PSG.

Une pépite de l’ ASSE vers Paris cet été ?

Le flou entoure le prochain mercato de l’AS Saint-Étienne. L’avenir de plusieurs cadres en fin de contrat reste conditionné au maintien de l’ ASSE dans l’élite. Du capitaine Kahzri à Kolodziejczak, sans oublier les Nordin et Boudebouz, tous n’ont pas encore prolongé leurs contrats. Si le départ de ces cadres est possible, les Verts pourraient également voir un crack prometteur lever le camp. Santi Aouna assure en effet que le Paris Saint-Germain lorgne depuis plusieurs mois une pépite stéphanoise. Âgé de 17 ans, Jibril Othman serait sur les tablettes du PSG selon les indiscrétions du confrère de Foot Mercato. Son profil jugé similaire à celui de Karim Benzema épaterait les recruteurs parisiens.

Déjà une offensive du PSG pour le joyau de Saint-Étienne

Attaquant des U19 de l’AS Saint- Étienne, Jibril Othman est présenté comme un attaquant « rapide, technique et adroit devant le but ». Le jeune buteur de l’ ASSE est d’ailleurs le meilleur canonnier du championnat national. D’après Santi Aouna, le Paris Saint-Germain veut recruter le phénomène stéphanois au prochain mercato. Le PSG aurait déjà enclenché les manœuvres pour boucler cette signature. La source indique que Paris a intensifié les discussions ces dernières semaines pour convaincre le jeune Stéphanois de rejoindre son projet sportif. Reste maintenant à savoir ce que les Verts vont réclamer comme indemnité pour libérer leur pépite.

Alors que le PSG souhaite piocher à Saint-Étienne, le club ligérien lorgnerait également du côté de la capitale. L’ ASSE voudrait obtenir le prêt de Junior Dina Ebimbé cet été. Paris ne serait pas contre un départ en prêt de son titi, mais souhaiterait au préalable renouveler son contrat. Lequel expire en 2023.