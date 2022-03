OL Mercato : Aulas désigne le responsable du départ de Gouiri

Publié par ALEXIS le 01 avril 2022 à 00:22

Lors de la conférence de presse pour présenter la nouvelle recrue de l’ OL, Tetê, Aulas a désigné le responsable des départs d’Amine Gouiri et Melvin Bard.

OL Mercato : Aulas accuse Juninho pour les départs de Gouiri et Bard

Jean-Michel Aulas a fait porter le chapeau des départs d’Amine Gouiri et Melvin Bard, deux pépites sorties de l’académie de l’ OL, à Juninho. Ce dernier était le Directeur sportif de l’Olympique Lyonnais quand l’attaquant de 22 ans et le défenseur de 21 ans ont été transférés à l’OGC Nice. Le premier a signé avec le Club azuréen en juillet 2020 contre un transfert conclu à 7 millions d’euros et le deuxième l’a rejoint en juillet 2021 pour 3 millions d’euros.

« Ils ont été cédés par le directeur sportif de l'époque. Peut-être que c'est un mauvais choix, mais il l'a fait en connaissance de cause », a fait savoir le président de l’ OL, en conférence de presse, ce jeudi. Rappelons que le dirigeant brésilien a quitté Lyon en décembre dernier, à six mois de la fin de son contrat.

Le président de l'Olympique Lyonnais optimiste pour Caqueret et Cherki

Après ce gros tacle à Juninho pour les départs de Amine Gouiri et Melvin Bard, Jean-Michel Aulas a fait une annonce sur deux autres pépites sorties du centre de formation du club rhodanien. Le dirigeant des Gones s’est montré optimiste sur les négociations pour la prolongation du contrat de Mayence Caqueret (milieu de terrain de 22 ans) et Rayan Cherki (attaquant de 18 ans).

« La blessure de Maxence ne change rien pour nous. On souhaite absolument qu’il reste ici (à Lyon). Il doit être le socle de l’équipe de demain de l' OL. On lui a fait savoir et on va continuer jusqu’à le convaincre », a-t-il fait savoir. « J’ai aussi rencontré les représentants de Rayan Cherki pour qu’il reste avec nous. Je veux féliciter le travail de l’Academy », a lâché Jean-Michel Aulas.