OL : Plus de précisions sur la blessure de Maxence Caqueret

Publié par ALEXIS le 31 mars 2022 à 04:39

On en sait un peu plus sur la blessure de Maxence Caqueret, ce mercredi. L’ OL a indiqué la nature du mal et la durée d’indisponibilité du joueur.

OL : Maxence Caqueret indisponible 4 semaines

Blessé à l’entraînement mercredi matin, Maxence Caqueret est désormais situé officiellement sur sa blessure au genou. Dans un communiqué médical, l’ OL a donné plus de détails sur le mal dont souffre le jeune milieu de terrain et sur la période de son absence. « L’Olympique Lyonnais informe de la blessure au genou de Maxence Caqueret contractée ce mercredi matin pendant la séance d’entraînement. Les examens passés cet après-midi par l’international Espoir ont révélé une lésion méniscale nécessitant une indisponibilité de 4 semaines environ », a appris le club rhodanien.

Concrètement, le joueur formé à l’ OL va manquer les deux confrontations avec West Ham en quarts de finale de la Ligue Europa, respectivement le 7 avril (aller à stade Olympique de Londres) et le 14 avril (retour au Groupama Stadium). En Ligue 1, il va rater les matchs contre Angers SCO (ce dimanche, 17h 05), le RC Strasbourg (10 avril), les Girondins de Bordeaux (14 avril), le Stade Brestois (20 avril) et le Montpellier HSC (24 avril).

Un gros coup dur pour Peter Bosz

Si l’on s’en tient au délai de l’ OL, le retour de Maxence Caqueret est espéré pour le choc contre l’OM, le 1er mai au Vélodrome, lors de la 35e journée de Ligue 1. Une longue absence qui bouleverse forcément les plans de Peter Bosz, car le joueur de 22 ans est un élément important du dispositif tactique de l'entraîneur des Gones. Depuis que Thiago Mendes a été repositionné en défense centrale, il s'impose dans l'entrejeu au côté de la recrue hivernale Tanguy Ndombele ou encore du capitaine Houssem Aouar. Il est évident que l'équipe lyonnaise part diminuée, sans Caqueret, dans la dernière ligne droite de la saison.