Dans la cadre du 16ème de finale de Coupe de France contre l'OM, le Stade Rennais pourrait faire sans deux joueurs majeurs de la défense et de l'entrejeu.

Stade Rennais - OM : Un turnover annoncé du côté de Marseille

Un match ô combien important. Dimanche, le Stade Rennais accueillera l'Olympique de Marseille dans le cadre d'un 16ème de finale de Coupe de France. Le but sera de se qualifier en 8èmes de finale, mais surtout de se jauger face à un adversaire qui s'accroche au top 5 en Ligue 1. Après 18 journées, les hommes de Gennaro Gattuso sont septièmes à 3 points du LOSC, cinquième. Les Rouge & Noir, eux, sont un peu plus loin. Dixièmes, ils comptent 9 unités de retard sur le club nordiste.

Autrement dit, l'espoir d'une qualification européenne est faible. Pour rassurer les supporters, quoi de mieux que de vaincre l'OM pour entretenir la nouvelle dynamique. Les protégés de Julien Stéphan restent sur 3 victoires consécutives contre Clermont (1-3), Guingamp (0-2) et Nice (2-0). Le club phocéen devrait faire tourner pour cette rencontre, privilégiant surtout le marathon de la Ligue 1. En conférence de presse d'avant-match, Gennaro Gattuso a assuré que « Ruben Blanco jouera » face à Rennes. Une information étonnante quand on sait que Pau Lopez est le portier numéro 1 chez les Phocéens. Le départ de plusieurs cadres à la CAN (Harit, Ounahi, Mbemba, Gueye, Sarr...) devrait également inciter à un turnover.

Enzo Le Fée et Lorenz Assignon incertains face à l'OM

Du côté rennais, Julien Stéphan devra aussi faire avec quelques absences. Également présent en conférence de presse vendredi, le technicien de 43 ans sera notamment privé de plusieurs joueurs en défense. « Arthur Theate est suspendu pour accumulation de cartons jaunes, Nemanja Matic est annoncé sur le départ, Christopher Wooh est à la CAN avec le Cameroun » rappelle Stade Rennais Online.

À cela, il faut également ajouter l'absence longue durée de Fabian Rieder. Touché au métatarse contre Nice, le milieu de terrain suisse devrait être absent pour plusieurs semaines d'après L'Équipe. Azor Matusiwa, en approche au Stade Rennais, pourrait ne pas être qualifié pour la rencontre. Enfin, Enzo Le Fée est incertain après avoir seulement repris l'entraînement collectif vendredi après-midi. C'est aussi le cas de son coéquipier Lorenz Assignon, pilier du couloir droit de la défense bretonne. Offensivement, Julien Stéphan ne pourra compter sur Amine Gouiri qui est encore gêné par des douleurs à un genou.