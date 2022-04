ASSE Mercato : Prolongation, Dupraz reçoit une première réponse

Publié par Ange A. le 02 avril 2022 à 04:22

Loïc Perrin s’est prononcé sur les rumeurs liées à l’avenir de Pascal Dupraz. Son contrat à l’ ASSE expire au terme de la saison.

La mise au point de Perrin sur Dupraz

L’AS Saint-Étienne doit encore lutter cette saison pour se maintenir dans l’élite. Après avoir réussi ce pari lors du dernier exercice, Claude Puel a été remercié en première moitié de saison. La faute notamment à une place de lanterne rouge et ses relations tendues avec les supporters. Pour le remplacer, la direction du club ligérien a fait appel à Pascal Dupraz. Le technicien haut-savoyard doit sauver les Verts d’une descente en Ligue 2. Une fois cet objectif atteint, l’entraîneur de 59 ans doit quitter le Forez comme le stipule son contrat. Mais pour L’Équipe, l’entraîneur stéphanois pousserait pour une prolongation. Chose qui agacerait en interne. « Faux », selon Loïc Perrin. Le coordinateur sportif de l’ ASSE a fait le point sur ce sujet. S’il n’exclut pas une prolongation de Dupraz, il assure qu’il ne s’agit de la priorité du club en ce moment.

« C’est marrant parce que je me suis empressé de lui envoyer un message pour lui dire que je n’étais pas agacé […] Il n’a pas été demandeur. On n’en a jamais parlé. L’objectif était clair quand il a signé, c’était le maintien. Mais en disant ça, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas lui non plus l’année prochaine. Aujourd’hui, ce n’est pas du tout l’objectif et on l’a pas du tout évoqué », a expliqué l’ancien défenseur sur France Bleu Saint-Étienne.

Loïc Perrin pousse pour une prolongation à l’ ASSE

Comme celui de Pascal Dupraz, le mandat de Loïc Perrin s’étend jusqu’à la fin de la saison. Interrogé au sujet de son avenir, l’ancien défenseur de Saint-Étienne affiche une ambition claire. Ayant passé toute sa carrière de joueur à l’ ASSE, il se verrait également poursuivre l’aventure comme responsable au club. « On verra ce qu’il se passera mais oui je me projette à rester », a-t-il confié. Reste maintenant à savoir s’il sera exaucé dans les prochains mois.