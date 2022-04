PSG Mercato : Barça, Xavi lâche un gros indice pour Dembélé

Publié par Ange A. le 03 avril 2022 à 10:15

Entraîneur du Barça, Xavi s’est penché sur le cas d’Ousmane Dembélé. En fin de contrat, l’ailier est annoncé au PSG la saison prochaine.

Xavi refroidit le PSG pour Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé retrouve des sensations avec le FC Barcelone depuis son retour de blessure. L’ailier tricolore reste sur un but et sept passes décisives lors de ses six derniers matches de Liga. Alors qu’il flambe en cette fin de saison, l’avenir de l’attaquant passé par le Stade Rennais fait grincer des dents en Catalogne. Son contrat avec le Barça arrive en effet à expiration au terme de la saison. Le nom du champion du monde tricolore se retrouve notamment associé au Paris Saint-Germain. Un accord de principe entre Dembélé et le PSG aurait même déjà été conclu. Mais pour Xavi, rien n’est encore joué dans ce dossier. Le coach barcelonais estime que son poulain est « très heureux, très impliqué dans le projet depuis [son] arrivée ».

Des espoirs pour le Barça dans le dossier Dembélé ?

Un temps poussé vers la sortie au FC Barcelone, Ousmane Dembélé se retrouve de nouveau dans les plans de son entraîneur. Lequel se satisfait du rendement de son ailier de 24 ans. « Il fait une différence pour nous, il donne des passes décisives, dans notre façon de jouer c’est très important à cause de la façon dont je veux jouer, car en un contre un il est très bon », a souligné le successeur de Ronald Koeman. Le technicien catalan reconnaît néanmoins que c’est au Français qu’appartient la décision finale au sujet de son avenir. « C’est à lui de décider », a-t-il précisé.

Les récentes performances du joueur courtisé par le Paris Saint-Germain ont également fait changer d’avis à Joan Laporta. Le président du FC Barcelone serait ravi de voir le crack prolonger son bail en Catalogne. Mais le dirigeant catalan se veut prudent. Il craint notamment Moussa Sissoko, l’agent du joueur, « une boîte à surprises ».