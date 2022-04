PSG Mercato : Mbappé, le Qatar sort l’argument qui change tout !

Publié par JEAN-LUC D le 03 avril 2022 à 18:30

Aujourd’hui, la priorité des priorités au PSG, c’est de convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat. Et le Qatar est prêt à tout pour.

Kylian Mbappé nouveau capitaine du Paris SG ?

Depuis plusieurs mois, le Paris Saint-Germain multiplie les tentatives dans le sens de convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat qui expire le 30 juin prochain. Mais à deux mois de la fin de la saison, l’attaquant français de 23 ans n’a toujours pas paraphé un nouvel engagement en faveur des Rouge et Bleu. Et la menace du Real Madrid se fait de plus en plus pressante. D’ailleurs, certaines sources assurent que l’ancien avant-centre de l’AS Monaco aurait d’ores et déjà conclu un accord verbal avec Florentino Pérez en vue d’une arrivée libre à Madrid l’été prochain.

Seulement, rien ne serait encore signé entre les deux parties et les hautes autorités du club de la capitale gardent espoir et continuent de travailler en coulisses afin de convaincre le joyau de Bondy de poursuivre l’aventure en Ligue 1, au moins sur une courte durée. Ce dimanche, le quotidien L’Équipe révèle que Nasser Al-Khelaïfi et la direction du PSG seraient prêts à offrir à Kylian Mbappé une nouvelle responsabilité pour le convaincre de prolonger. Le journal sportif explique que le protégé de Mauricio Pochettino pourrait se voir proposer le brassard de capitaine, détenu par Marquinhos depuis le départ de Thiago Silva en août 2020. Une idée soutenue par le journaliste Daniel Riolo.

« Mbappé, c'est lui le joueur-clé du PSG. Il est vraiment au-dessus. Ce que j'aurais fait si j'avais été dirigeant du PSG pour le garder, j'en aurais fait mon capitaine et je lui aurais dit : 'C'est toi le boss de l'équipe’ », a expliqué Riolo sur les antennes de la radio métropolitaine. Toutefois, cette nouvelle parade des dirigeants parisiens ne semble pas faire l’unanimité chez les Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Les anciens du club militent pour Marquinhos

Alors qu’une campagne est lancée depuis quelque temps par certains médias pour demander à la direction du Paris Saint-Germain de retirer le brassard de capitaine à Marquinhos au profit de Kylian Mbappé, des anciens du club de la capitale sont montés au créneau pour défendre la légitimité du défenseur central brésilien de 27 ans. Interrogé par L’Équipe, Éric Rabesandratana, ancien défenseur du Paris SG (1997-2001), Mbappé ne ferait pas forcément un si bon capitaine.

« Aujourd'hui, le joueur qui sort du lot, c'est Mbappé, décisif dans les moments clés. Mais ce qui l'aide est d'être concentré sur ce qu'il a à faire et, dans son attitude, ce n'est pas forcément un rassembleur. Il a la légitimité et est le leader technique, mais le rôle de capitaine, il faut le laisser à Marqui », a confié l’ancien sélectionneur de l’équipe de Madagascar de football.

Une position partagée par un autre ancien du club de la capitale en la personne de Dominique Bathenay. Grande figure des Rouge et Bleu de 1978 à 1985, l’ancien international français a indiqué dans les colonnes du journal Le Parisien ce dimanche que Marquinhos ne mérite pas d’être dépossédé de son statut de capitaine.

« Mais à part Marquinhos, qui peut porter le brassard dans cette équipe ? Lui est toujours là, jamais blessé, souvent irréprochable, à faire bouclier pour les autres. Dans les grands clubs comme le Bayern ou en Angleterre, après les échecs, j'ai l'impression que tous relèvent la tête. À Paris, soit on s'en prend à l'arbitre, soit on pointe du doigt le capitaine. Ce n'est pas à lui de prendre toute la charge de la défaite », a expliqué Dominique Bathenay.

Reste maintenant à savoir ce que décidera la direction parisienne sur ce sujet.