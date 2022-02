PSG Mercato : Pochettino vend la mèche pour Zinédine Zidane !

Publié par Ange A. le 11 février 2022 à 10:18

Le coach du PSG, Mauricio Pochettino, est de nouveau sorti du silence pour s’exprimer sur une arrivée prochaine de Zinédine Zidane à Paris.

Mauricio Pochettino encense Zinédine Zidane

Plus d’un an après sa signature au PSG, Mauricio Pochettino est déjà annoncé sur la sellette. Pour sa première saison, l’Argentin n’a remporté que la Coupe de France avec le Paris Saint-Germain en 2021. Malgré les renforts XXL arrivés l’été dernier, le PSG vient de se faire éliminer de la Coupe de France. La double confrontation contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions sera décisive sur l’avenir de Pochettino.

Lequel pourrait retourner en Angleterre. Le nom de Zinédine Zidane revient avec récurrence pour le remplacer. Le coach parisien a été interrogé sur cette rumeur. Il apprécie son homologue tricolore. « Zidane est un grand entraîneur, il l’a déjà montré au Real Madrid. Il peut former n’importe quel entraîneur dans le monde. De plus, il est français. C’est une question de plus pour le directeur sportif ou le président », a-t-il indiqué dans un entretien à la Cadena SER.

Pochettino gêné par la rumeur Zizou au PSG ?

Concernant l’arrivée de Zinédine Zidane, l’entraîneur du Paris Saint-Germain reste stoïque. Il estime que c’est normal qu’un grand nom du football soit associé à un club comme le PSG. « Non, ça ne me fait rien. Quand Zidane était au Real, j’ai vu tellement de rumeurs sur lui depuis l’Angleterre... Quand on rejoint un club comme le PSG, on sait tout ce qu’il y a avec. Et il faut l’assumer. Sinon, on ne pourrait pas être assis ici en train de parler », a assuré l’Argentin dont le contrat expire en 2023. Reste maintenant à savoir s’il ira au bout de son bail avec le club de la capitale. Le choc contre le Real Madrid sera révélateur à ce sujet. Les deux équipes s’affrontent 15 février au Parc des Princes, puis le 9 mars à Bernabeu.