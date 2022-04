PSG Mercato : Mbappé va prolonger au Paris SG, c’est confirmé !

Publié par JEAN-LUC D le 04 avril 2022 à 15:59

Annoncé proche du Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait finalement prolonger son contrat avec le PSG. Une source italienne confirme cette tendance.

L’espoir renaît au PSG pour l’avenir de Kylian Mbappé

En zone mixte après le festival offensif du Paris Saint-Germain face au FC Lorient (5-1), dimanche soir au Parc des Princes, Kylian Mbappé a fait une annonce fracassante sur son avenir. « Je n’ai pas fait mon choix, tout le monde sait que je n’ai pas fait mon choix. Rester au PSG est-il possible ? Oui bien sûr ! Je n’ai pas pris ma décision, je réfléchis, car il y a de nouveaux éléments, il y a beaucoup de paramètres », a lancé le numéro 7 du PSG.

Alors qu’un départ au Real Madrid semblait inéluctable pour l’enfant de Bondy, France Bleu Paris assure que la tendance semble désormais s’inverser et une prolongation ne serait plus vraiment de l’utopie. « L’optimisme est même de mise. Le Paris Saint-Germain a encore jusqu’au 30 juin pour tenter de convaincre le King de Bondy de rester dans son royaume, le Parc des Princes », indique le média régional. Déjà d’accord avec Florentino Pérez en vue d’une arrivée libre au Real Madrid, selon la presse espagnole, Kylian Mbappé pourrait finalement rester au PSG et poursuivre son aventure en Ligue 1. Une tendance confirmée du côté de l’Italie.

PSG Mercato : Accord proche entre le Paris SG et Mbappé pour 2024 ?

Selon les renseignements recueillis par La Gazzetta dello Sport, les discussions se poursuivent entre la direction sportive du Paris Saint-Germain et l’entourage de Kylian Mbappé en vue d’une prolongation. Pour convaincre l’ex-Monégasque, Leonardo lui aurait proposé dernièrement un nouveau projet dans lequel il récupérerait le brassard de capitaine détenu depuis le départ de Thiago Silva en août 2020 par Marquinhos, ainsi qu’une équipe et un recrutement de taille.

Toujours selon la même source transalpine, les deux parties avanceraient sérieusement vers une reconduction d’une courte durée, soit jusqu’en juin 2024, afin de permettre à Kylian Mbappé de se rendre à la Coupe du Monde 2022 au Qatar en étant un joueur du club de l’Émir. Ensuite, il pourrait faire l’objet d’un transfert à coup raisonnable à l’été 2023.