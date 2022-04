PSG Mercato : Paris SG, Real, Mbappé vers une décision incroyable ?

Publié par JEAN-LUC D le 05 avril 2022 à 11:49

En fin de contrat en juin, Kylian Mbappé est partagé entre le PSG et le Real Madrid. Mais l’attaquant français pourrait surprendre tout le monde.

Après le PSG et le Real, un nouveau club se positionne pour Mbappé

Libre le 30 juin prochain, Kylian Mbappé sera le principal tube du mercato estival. Alors que le Paris Saint-Germain multiplie les tentatives pour convaincre son numéro 7 de parapher un nouveau bail, le Real Madrid travaille également à une arrivée gratuite de l’international français à l’issue de la saison.

Alors que la presse espagnole assure que Florentino Pérez est déjà parvenu à conclure un accord verbal avec l’enfant de Bondy, le principal concerné a publiquement avoué dimanche soir après la victoire face au FC Lorient qu’il n’a encore pris aucune décision pour son avenir. Remettant ainsi les compteurs à zéro pour la suite de sa carrière. Mais d’après l’ancien joueur parisien Jérôme Rothen, un troisième club se serait immiscé dans ce dossier et tenterait de détourner Mbappé du PSG et du Real Madrid.

« Selon les infos qu’on m’a données, il y a un troisième club qui est entré dans la danse et ça peut aussi le faire réfléchir », a révélé le consultant sportif sur RMC Sport. « Je ne connais pas l’identité de ce club mais ce qui est sûr, c’est que ce n’est pas Barcelone. Ça m’a été confirmé par l’entourage. Barcelone, c’est hors de question qu’il y aille, pour plusieurs raisons. Mais aujourd’hui en Europe, il n’y en a pas 15 000 qui peuvent recevoir Kylian Mbappé... Ça se joue entre le PSG, le Real et peut-être un autre », a ajouté Jérôme Rothen. En Angleterre, le nom de Mbappé a déjà circulé du côté de Liverpool et Manchester City.

PSG Mercato : Mbappé prêt à dire « oui » à Manchester City ?

Selon La Gazzetta dello Sport, le troisième club en lice pour la signature de Kylian Mbappé pourrait être Liverpool ou Manchester City. Mais le journal L’Équipe assure ce mardi que le club entraîné par Jürgen Klopp n’a pas les moyens de se lancer dans une opération comme celle-ci. Après le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, le coéquipier de Lionel Messi pourrait donc prendre la résolution de poursuivre sa carrière en Premier League sous les ordres de Pep Guardiola.

« À priori, Liverpool ne dispose pas de la surface financière pour une telle opération. Le cas de Manchester City est intéressant. D’abord parce que Mbappé avait adoré son dialogue avec Pep Guardiola. Ensuite, parce que le club anglais, très confiant il y a quelques semaines, sur le dossier du Norvégien Erling Haaland laisse désormais filtrer son inquiétude. Dans le camp du joueur, on ne nie pas l’existence d’autres clubs », explique le quotidien sportif.