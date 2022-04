Lazio Mercato : Un milieu de terrain portugais se rapproche

Publié par Jules le 05 avril 2022 à 14:43

La Lazio va connaître des bouleversement sur le marché des transferts. Pour pallier à de probables départs, les Laziale se penchent sur un milieu portugais.

Lazio Mercato : Un international portugais pour faire oublier Milinkovic-Savic

Ces dernières semaines, la Lazio Rome multiplie les pistes pour remplacer le très probable départ de son taulier au milieu de terrain, Sergej Milinkovic-Savic, cet été. Annoncé dans plusieurs grands clubs européens, il y a en effet peu de chances de voir l'international serbe porter le maillot des Laziale la saison prochaine. Alors que le club se penche sur Allan pour remplacer ce joueur essentiel, les Romains s'intéressent aussi à un international portugais qui évolue du côté du FC Porto, Vitinha.

Essentiel dans le système de jeu des Dragoes cette saison, depuis son retour de prêt de Wolverhampton, le milieu de terrain de 22 ans intéresse la Lazio dans l'optique d'un transfert vers l'Italie cet été. Avec 3 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues, le joueur est devenu un cadre dans l'effectif du leader de Liga Portugal, malgré son jeune âge.

La Lazio va devoir proposer une belle somme au FC Porto

Alors que le contrat du joueur court jusqu'en 2024 avec le club portuan, les Dragoes ne risquent pas de brader leur joueur et les Laziale devront se montrer généreux pour attirer l'international portugais (1 sélection). D'après le Corriere dello Sport, la Lazio Rome serait très intéressée par le joueur et pourrait faire une offre une fois que le dossier Milinkovic-Savic sera plus clair. La vente potentielle du serbe permettrait d'ailleurs aux Capitolini de proposer une belle somme au FC Porto pour son milieu de terrain.

Estimé à environ 24 millions d'euros, le milieu de terrain de 22 ans risque de coûter un peu plus à la Lazio. Si le FC Porto ne s'est pas encore prononcé sur le prix fixé pour ses services, un tel transfert pourrait bien dépasser les 30 millions d'euros. Une somme envisageable pour les Laziale en cas de départ de Milinkovic-Savic.