RC Lens : La condamnation de Walid Mesloub est tombée

Publié par ALEXIS le 06 avril 2022 à 00:49

Ancien joueur du RC Lens et coach adjoint de l'équipe réserve du club, Walid Mesloub a été condamné, ce mardi, dans une affaire de blanchiment d’argent.

RC Lens : Walid Mesloub condamné à 18 mois de prison avec sursis

Lors du jugement de Walid Meslou, ce mardi, le Parquet avait requis une peine d’emprisonnement de deux ans à l’encontre de l’ancien joueur du RC Lens. Alors que le verdict était attendu pour mercredi, le Tribunal a rendu sa décision ce même mardi. D’après les informations de L’Équipe, l’ancien milieu de terrain au RCL « a écopé d'une peine plus légère que celle requise par le parquet ». Il a été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour blanchiment et recel de blanchiment, en lien avec un trafic de stupéfiants. Cela, en plus d’une amende de 30 000 €.

Il s’est également vu confisquer 75 000 €, soit près du tiers des avoirs qui lui avaient été saisis pendant l'instruction. D’après la précision du quotidien sportif, la condamnation de Walid Mesloub ne sera pas inscrite dans son casier judiciaire. Par conséquent, il « pourra continuer d'exercer en tant qu'entraîneur adjoint de l'équipe réserve lensoise où il officie » selon le média.

Pas d'appel de la décision du Tribunal de Lorient

Le conseil de l’ancien milieu de terrain et ex-capitaine du RC Lens a fait savoir qu’il ne ferait pas appel de la décision du Tribunal de Lorient à en croire la source. Il avait pourtant plaidé pour la relaxe de son client. Me Léon-Lef Forster avait soutenu que Walid Meslou n’avait jamais « eu connaissance du contexte dans lequel il a été instrumentalisé » par le principal accusé dans cette affaire. Surnommé ‘’le Chinois’’, ce dernier est le principal protagoniste dans cette affaire. Son jugement est prévu fin mai. Outre le maillot des Sang et Or, l'ancien international algérien (7 sélections) a porté les couleurs de Levallois SC, d'Istres, du Havre AC et du FC Lorient.