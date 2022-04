RC Lens : FC Lorient, un international algérien risque la prison

Publié par ALEXIS le 05 avril 2022 à 15:05

L'ancien joueur du RC Lens, Walid Mesloub, risque la prison. Le parquet a requis une peine d’emprisonnement ce mardi lors de son jugement à Lorient.

RC Lens : Walid Mesloub, capitaine puis indésirable sous Montanier

Walid Mesloub a mis fin à sa carrière à Umm Salal SC (Qatar) en septembre 2020, après son départ du RC Lens. Il avait défendu les couleurs des Sang et Or, pendant deux saisons (2018-2020) en Ligue 2 avant son exil dans le Golfe. En 2018-2019, l’ex-milieu de terrain faisant partie des joueurs clés de l’équipe de l’ancien coach des Lensois, Philippe Montanier. Capitaine du RCL, il avait disputé 41 matches lors de cette saison, dont 35 en championnat. Walid Mesloub était ensuite tombé en disgrâce. Son entraîneur ne lui faisait pas confiance et il avait perdu le brassard de capitaine. Le joueur devenu indésirable avait fait seulement 7 apparitions en 2019-2020, sous le maillot du RC Lens, avant de rejoindre le club qatari.

Deux ans de prison requis contre l'ex-joueur du RCL

Retraité, l’ancien international algérien (7 sélections) fait parler de lui dans les faits divers. Ce mardi, il est passé devant le tribunal correctionnel de Lorient. Il est poursuivi pour blanchiment dans une affaire de trafic de drogues. Selon les informations de RMC Sport, le parquet a demandé qu’il soit condamné « à deux ans de prison assortie d'un sursis probatoire de trois ans et une amende de 30.000 euros ». Walid Mesloub est soupçonné d'avoir blanchi 508 000 euros. « Il n'y a pas de trafic sans blanchisseur », a estimé le procureur Vincent Mailly.

L’ancien footballeur professionnel a par ailleurs reconnu les faits pour lesquels il est mis en examen depuis avril 2021 et il regrette d'avoir été « trop négligent. Il gagnait très bien sa vie, je n'ai pas vu le mal. [ ] Nous partagions la même passion pour les voitures et il m'a dit qu'il en vendait, ainsi que de belles villas en Thaïlande. On a échangé une Audi contre une BMW, une Lamborghini Huracan et une Mercedes AMG », a-t-il confié devant la cour, au sujet d’un principal accusé dans la même affaire. « Il (le Chinois, surnom de ce dernier) a profité de ma notoriété, j'ai peut-être été trop naïf trop gentil », a regretté Walid Mesloub. La décision du tribunal est attendue ce mercredi. Outre le RC Lens, Mesloub a évolué à Levallois, à Istres, au Havre AC et au FC Lorient.