FC Nantes Mercato : Limbombé part, le FCN perd doublement !

Publié par ALEXIS le 06 avril 2022 à 12:23

C’est fini entre le FC Nantes et Anthony Limbombe. Cependant, la rupture de leur contrat aurait une conséquence financière sur le club de Kita.

Le FC Nantes et Limbombe se séparent d'un commun accord

Dans un communiqué officiel, le FC Nantes a appris, le lundi 4 avril, qu’il a trouvé un commun accord pour la résiliation de son contrat, courant jusqu’en juin 2024, avec Anthony Limbombe. Ce dernier était écarté du groupe professionnel depuis septembre 2021 et s’en était plaint auprès la commission juridique de la Ligue de Football Professionnel (LFP). Après plusieurs semaines de bras de fer entre l’avocate du milieu de terrain, Antoine Kombouaré et le FCN, les parties ont trouvé un dénouement supposé heureux pour tous. Un proche du joueur de 27 ans le confirme d'ailleurs dans des confidences rapportées par RMC Sport. « Les deux parties étaient essoufflées, c’était un soulagement des deux côtés que ça se termine », a-t-il réagi.

Anthony Limbombé parti du FCN avec 2,6 M€ ?

Mais derrière cet arrangement, le FC Nantes a perdu gros sur le plan sportif et financier. Pour la simple raison qu’Anthony Limbombe, acheté 8,2 M€ au FC Bruges en août 2018, a été un fiasco sportif. En quatre saisons sous le maillot des Canaris, il a disputé seulement 38 matches, pour 4 buts marqués et 3 passes décisives délivrées. Son transfert est d’ailleurs le plus gros de l’histoire du club de Waldemar Kita.

Non seulement le FC Nantes n’a pas réussi à rentabiliser le recrutement du Belge, mais le club a encore perdu de l’argent lors de leur séparation. D’après le journaliste David Phelippeau de RMC, la direction nantaise devait régler 27 mois de salaire à Anthony Limbombe. Et selon l’estimation de la source, cela fairait 82 500 euros brut (par mois) et 400 000 euros de primes, soit un total de 2,6 millions d’euros.