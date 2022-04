PSG Mercato : L'OL et le Barça veulent une sensation du Paris SG

Publié par Thomas le 06 avril 2022 à 18:39

Dans la tourmente avec le dossier Kylian Mbappé, le PSG pourrait connaître une nouvelle désillusion avec l'une de ses meilleures joueuses.

PSG Mercato : Paris proche de perdre sa serial buteuse

Le mercato estival du Paris Saint-Germain risque de donner du fil à retordre à la direction. Alors que tous les efforts sont disposés pour prolonger la star tricolore Kylian Mbappé, un feuilleton similaire se produit du côté des féminines. L’équipe entraînée par Didier Ollé-Nicolle réalise une saison très convaincante mais est fortement impactée par des problèmes extra-sportifs qui commencent à toucher l’écosystème du vestiaire.

Après l’affaire Kheira Hamraoui qui continue de faire couler beaucoup d’encre, le Qatar doit faire face au possible départ de sa meilleure joueuse en attaque, Marie-Antoinette Katoto. La joueuse de 23 ans, termine son contrat dans la capitale le 30 juin et se sentirait lésée par sa direction. Comme le rapporte Le Parisien ce mercredi, la footballeuse serait en " total désaccord " avec le PSG concernant une prolongation. Dans un entretien accordé à l’AFP, Katoto réclame de " vrais actes " et annonce s’être mise en contact avec d’autres clubs.

" Pour l'instant, on n'est pas du tout en accord avec le club, pour plusieurs raisons et ils le savent. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Il y a beaucoup de paroles, pour l'instant il n'y a aucun acte ", a déploré l’attaquante. Parmi ces " actes " mentionnés, la Parisienne souhaite une meilleure implication de Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi, critiqués ces derniers temps pour leur manque d’investissement avec la section féminine du PSG. Pour la récupérer, l’ OL et le Barça seraient les grands favoris, comme le révèle le média francilien.

OL, Barça Mercato : Une décision "prise très bientôt"

Encore dans le flou sur son avenir, Marie-Antoinette Katoto devrait trancher dans les prochaines semaines concernant sa future saison. Si la prolongation était un temps l’option la plus plausible, elle est désormais secondaire et un départ est plus que jamais d’actualité. L'OL et le Barça l’attendent les bras ouverts, deux écuries qui placent beaucoup de moyens dans leur section féminine. " Ma décision sera prise très bientôt. Je veux que ce soit réglé au plus vite. J’aimerais me projeter sur, j’espère l’après-Euro. Ça va se régler très, très vite, mais pour l’instant on est en total désaccord ", a annoncé la joueuse du Paris SG, qui poursuit : " Je suis ouverte à tout, que ce soit à l’étranger ou en France. "

Loin des prétentions salariales astronomiques de ses collègues masculins, Katoto demanderait à ses dirigeants l’implication de l’état-major parisien jugé trop en retrait et un traitement définitif du dossier Kheira Hamraoui, qui crée toujours de la discorde au sein de l’effectif féminin.