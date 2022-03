PSG : Coup de théâtre dans l’affaire Hamraoui, ça chauffe à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 24 mars 2022 à 15:27

Malgré le retour à la compétition de la joueuse du PSG, l’affaire Kheira Hamraoui continue d’agiter l'équipe féminine du club de la capitale.

Kheira Hamraoui écrit au PSG pour harcèlement moral

Depuis la révélation de son agression en novembre dernier, le cas Kheira Hamraoui est régulièrement au coeur des polémiques autour des féminines du Paris Saint-Germain. L’interpellation et la mise en garde en vue de sa coéquipière Aminata Diallo, au début de cette scabreuse affaire, n’ayant pas du tout été au goût de certaines protégées de coach Didier Ollé-Nicolle, rendant l’environnement bien austère aussi bien en club qu’en sélection.

Et alors que l’affaire continue d'agiter la sphère médiatique, l'avocate de Kheira Hamraoui a écrit à la direction du PSG. Le quotidien L’Équipe révèle que le représentant de la milieu de 32 ans dénonce notamment un « certain nombre de faits qui altèrent gravement la santé psychologique de (sa) cliente dans le cadre de son exercice professionnel ».

Dans sa lettre, l'avocat d’Hamraoui vise également le trio Aminata Diallo, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani, trois coéquipières en club et en sélection, qui auraient « provoqué, menacé, insulté et intimidé » Hamraoui. Évoquant un harcèlement moral, l'avocat revient aussi sur la célébration des joueuses en Equipe de France et dénonce plus globalement une « dégradation des conditions de travail de (sa) cliente, portant atteinte à ses droits, à sa dignité, altérant sa santé mentale et compromettant son avenir professionnel ».

Reprochant au PSG « un silence malaisant » et « une passivité blâmable », car Aminata Diallo, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani n'ont pas été « inquiétées ni sanctionnées en dépit des éléments accablants » connus par le club de la capitale, Me Saïd Harir exige du Paris Saint-Germain des mesures pour « faire cesser les troubles ». Récemment, le journaliste Romain Molina a révélé que « Hamraoui a menacé Katoto la semaine passée après le match (comme si elle était responsable des cris des ultras), c’est parti en live ».

PSG Mercato : Quel avenir pour Katoto après l’affaire Hamraoui ?

À l’instar de Kylian Mbappé, Marie-Antoinette Katoto arrive également au terme de son engagement avec le Paris Saint-Germain à l’issue de la saison. Et les discussions entre les dirigeants parisiens et la meilleure buteuse de l’histoire du club sont loin d'être simples en raison de l’affaire Kheira Hamraoui. D’après les informations de RMC Sport, l’entourage de l’internationale française de 23 ans aurait des envies d’ailleurs.

Une situation qui aurait mis en alerte les plus grands clubs européens comme l’Olympique Lyonnais, le Real Madrid, le FC Barcelone, le Bayern Munich et bien d’autres. Toutefois, le club de la capitale, qui a déjà perdu Irene Paredes, Christiane Endler, entre autres, serait prêt à tout pour conserver son attaquant star.

La direction du PSG aurait ainsi transmis à la native de Colombes le plus gros contrat de l’histoire du club pour une joueuse avec un projet futur axé sur elle. Toutefois, aucune avancée notable ne serait encore observée dans ce dossier. Ulrich Ramé, le manager général de l’équipe féminine du Paris SG, va donc devoir régler au plus vite cette affaire Kheira Hamraoui.