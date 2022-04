PSG Mercato : Après Mbappé, Paris vise une opération d’envergure !

Publié par JEAN-LUC D le 07 avril 2022 à 15:09

Si Kylian Mbappé est la principale priorité du PSG lors du prochain mercato, Nasser Al-Khelaïfi poursuit son travail de développement du club.

Le PSG proche d’une prolongation avec Mbappé

Annoncé proche d’un départ libre au Real Madrid à l’issue de la saison, Kylian Mbappé se dirigerait désormais vers une prolongation avec le Paris Saint-Germain. Mardi, le quotidien L’Équipe annonçait déjà qu’au PSG, « on croit sincèrement que Mbappé demeure en réflexion et que Paris conserve des chances. Le fait qu’il prenne son temps avant de communiquer sa décision n’est pas considéré non plus comme une mauvaise nouvelle. Tant que l’attaquant ne se sera pas prononcé, le PSG tentera tout, quitte à lui consentir des demandes qu’il n’accorderait à personne d’autre, notamment financièrement (salaires, droits à l’image pour lesquels la direction parisienne dispose de plus de moyens que le Real ou un autre concurrent), peut-être même en l’associant à certaines décisions sportives (recrutement) ».

Après le journal français, c’est désormais Sky Sports qui confirme que la tendance a bien changé dans ce dossier et que le champion du monde 2018 devrait bel et bien parapher un nouveau bail avec les Rouge et Bleu. Une très bonne nouvelle qui pourrait être suivie dans les semaines à venir par une excellente opération d’envergure pour le club de la capitale.

Qatar Airways prochain sponsor du Paris SG ?

Selon toute vraisemblance, le groupe Accor, sponsor maillot principal du Paris Saint-Germain depuis 2019, ne devrait pas renouveler le partenariat avec Nasser Al-Khelaïfi. Grâce à ce sponsoring, le PSG empochait annuellement entre 60 et 70 millions d’euros. Signé il y a trois ans, à la place de Fly Emirate, ALL, le nouveau programme de fidélité Lifestyle de Accor, a été très sévèrement impacté par la crise du Covid-19. Et dernièrement, son président Sébastien Bazin a annoncé que la filiale allait moins investir dans le Paris Saint-Germain, mais pourrait toutefois rester un partenaire sous une forme différente pour un tarif inférieur, selon les indiscrétions lâchées par L’Équipe.

À la recherche d’un nouveau sponsor maillot, Nasser Al-Khelaïfi pourrait conclure prochainement un accord intéressant avec Qatar Airways. « La compagnie aérienne du Qatar était déjà liée à la section foot homme et femme et hand depuis février 2020. Qatar Airways devrait payer une somme conséquente, de plusieurs dizaines de millions d’euros, à peu près dans les eaux de ce que versait Accor », explique le média francilien.

Déjà intéressé par ce projet en 2018 et présent au club depuis 2020 en tant que compagnie aérienne officielle du PSG, Qatar Airways s'est positionné pour prendre place sur le maillot Rouge et Bleu dès la saison prochaine. Toujours selon la même source, les discussions sont très avancées et le montant de 80 millions d’euros que vise le leader du championnat français ne ferait pas peur à la firme qatarienne. « Oui. Je suis sûr que nous serions intéressés si l'occasion se présentait. C'est un problème que nous pouvons évidemment négocier », avait déclaré à l'époque Akbar Al-Baker, le PDG de Qatar Airways.