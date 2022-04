Clermont Foot : Plusieurs absents pour Pascal Gastien avant Paris !

Publié par Jules le 07 avril 2022 à 18:02

Alors que le Clermont Foot 63 reçoit le PSG ce week-end en Ligue 1, Pascal Gastien devra faire avec un effectif très amoindri.

Clermont-PSG : Plusieurs absents côté clermontois

Alors que le Clermont Foot se bat toujours pour le maintien en Ligue 1, il affrontera le leader samedi, dans un match qui s'annonce très difficile pour les hommes de Pascal Gastien. En effet, la différence est grande entre le club ayant les plus gros salaires et celui rémunérant le moins ses joueurs. En plus de cela, le technicien auvergnat devra faire sans plusieurs de ses joueurs face au PSG. Un véritable casse-tête pour le coach clermontois.

D'après L'Équipe, de nombreux joueurs du CF63 manqueront à l'appel samedi sur la pelouse du stade Gabriel Montpied à Clermont-Ferrand. D'abord, Hountondji est absent jusqu'à la fin de la saison pour les Clermontois, lui qui était un cadre de l'effectif. Privé du taulier de sa défense central, Pascal Gastien devra également composer sans Vital Nsimba, très bon cette saison. "Il n'y a pas beaucoup de doutes, je pense que ce sera juste. Il y a très peu de chances pour qu'il puisse jouer", a-t-il déclaré au sortir de l'entraînement. Un coup dur pour le Clermont Foot qui n'a qu'un point d'avance sur Saint-Etienne, barragiste.

En plus de ces deux joueurs, quatre autres joueurs de Clermont seront indisponibles samedi. Au milieu de terrain, Salis Abdul Samed est suspendu pour la rencontre face au leader. Dans le secteur offensif, Pierre-Yves Hamel est blessé, tout comme Jim Allevinah et Elbasan Rashani. Concernant ce dernier, Pascal Gastien explique en effet que le joueur en a "pour une quinzaine de jours".

Pascal Gastien enregistre néanmoins quelques retours

Malgré ces deux absences de taille, Pascal Gastien pourra néanmoins compter sur le retour de plusieurs joueurs pour recevoir le PSG. Parmi eux, une recrue qui s'est bien adaptée au Puy-de-Dôme, Lucas Da Cunha, prêté par l' OGC Nice, et qui devrait pouvoir faire son retour samedi. Le fils du coach, Johan Gastien, sera lui aussi de nouveau disponible pour recevoir les Parisiens. Les deux joueurs de Clermont avaient été testés positifs au Covid-19.

Enfin, dans les cages, Pascal Gastien va récupérer Arthur Desmas qui devrait néanmoins être remplaçant contre le PSG. Titulaire au début de la saison dans les cages de Clermont, il s'est ensuite fait prendre sa place par Ouparine Djoco, qui semble conserver les faveurs du coach clermontois depuis son intronisation en tant que portier titulaire.