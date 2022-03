Clermont Foot : Pascal Gastien reçoit une mauvaise nouvelle !

Publié par ALEXIS le 24 mars 2022 à 02:06

La trêve internationale à Clermont Foot est marquée par un gros coup dur. Un cadre du club promu est blessé et sa saison est déjà terminée.

Clermont Foot : Bras fracturé et saison terminée pour Hountondji

17e de Ligue 1 après 29 journées de Ligue 1, Clermont Foot est la lutte avec cinq clubs pour se maintenir dans l’élite. Le club auvergnat a ainsi mis la trêve internationale à profit pour préparer la dernière ligne droite de la saison. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu, lors de la reprise des entraînements, ce mercredi, après quatre jours de repos. La première séance de préparation du prochain match de CF63 contre le FC Nantes, le dimanche 3 avril à 15h, a été marquée par la blessure de Cédric Hountondji. Il s’est gravement blessé au bras gauche à l'entraînement selon les informations de La Montagne. Il a été victime d’une fracture de l'humérus et sera opéré dans les prochaines heures, selon le journal régional. La source va plus loin et annonce que c’est déjà la fin de la saison pour le défenseur central de Clermont Foot.

Un coup dur pour Pascal Gastien

C'est une très mauvaise nouvelle pour l’entraîneur Pascal Gastien, car Cédric Hountondji (28 ans) est un cadre du vestiaire et un leader sur le terrain. Cette saison, il a été titularisé 23 fois en autant d’apparitions en championnat. Les six matches qu’il n’a pas disputé (de la 14e à la 20e journée), il les a ratés en raison d’une blessure musculaire. À 9 journées de la fin de la saison, le coach de Clermont Foot devra recomposer sa charnière centrale en l'absence du solide arrière (1m94), alors que le club est sur une série négative de trois défaites consécutives. L’équipe de Pascal Gastien a concédé 9 buts et en a marqué un seul, lors des trois dernières journées de Ligue 1. Cette blessure de Hountondji est donc un gros coup dur pour le technicien de 58 ans.