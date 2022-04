PSG Mercato : Entre Paris SG et le Real, Drogba aiguillonne Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 07 avril 2022 à 21:09

Libre en juin, Kylian Mbappé est partagé entre le PSG et le Real Madrid. Didier Drogba, ancienne gloire de l’OM, a conseillé le joueur de 23 ans.

Kylian Mbappé attend la fin de saison pour trancher

D’après les informations de La Cuatro, l’Émir du Qatar, mais également les présidents français Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy mettraient la pression à Kylian Mbappé afin qu’il prolonge son contrat avec le Paris Saint-Germain. La célèbre émission El Chiringuito confirme l’info et précise que l’ancien attaquant de l’AS Monaco ne supporterait plus toute cette pression et voudrait se retirer loin de tout le monde, « rester seul » afin de réfléchir en toute tranquillité à la suite à donner sa carrière au terme de son engagement avec le club de la capitale.

Si ces dernières heures Sky Sports a annoncé que Mbappé va bel et bien prolonger en faveur du Paris SG, Julien Maynard a démenti cette tendance en expliquant sur Twitter que le joueur n’avait encore « pris aucune décision sur son avenir. » Le journaliste de Téléfoot confirme par ailleurs que des discussions « existent avec le PSG et avec le Real Madrid », mais « la tendance est plutôt à un départ. » Il ajoute que « rien n’est fait pour le moment, d’où un certain jeu de poker-menteur entre les 2 clubs. »

De son côté, le journaliste italien Fabrizio Romano confirme cette tendance en indiquant que Mbappé « n’a pas encore pris de décision sur son avenir, comme il l’a mentionné la semaine dernière. » Toujours selon le spécialiste mercato français, « aucun autre club n’est impliqué » dans l’avenir de Mbappé en dehors du PSG et du Real Madrid. Alors que le Paris SG se rapproche de son 10e titre de champion de France, l’enfant de Bondy veut rester concentré jusqu’à la fin de la saison avant de prendre une « décision finale » concernant son avenir. Une position que semble partager l’ancienne gloire de l’Olympique de Marseille, Didier Drogba.

PSG Mercato : Drogba prend position pour l’avenir de Mbappé

Où évoluera donc Kylian Mbappé la saison prochaine ? De passage sur le plateau du Canal Football Club mercredi soir, Didier Drogba a donné son avis sur le sujet. Après avoir encensé le numéro 7 du Paris Saint-Germain, l’ancien buteur de Chelsea a ouvertement affirmé que le choix revient au joueur et à lui tout seul en tenant compte de plusieurs paramètres qui vont dans le sens de son épanouissement personnel.

« Je pense qu'il est incontestablement parmi les meilleurs. C'est le joueur que tous les clubs souhaitent avoir dans leur équipe, pour faire la différence. Depuis le début de saison, c'est lui qui tient le Paris Saint-Germain. Qui refuserait un Kylian Mbappé dans son équipe ? Aujourd'hui, il est indispensable. Peu importe le projet vers lequel il doit se tourner, il se rend compte qu'il est indispensable », a d'abord analysé le candidat à la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football avant d’évoquer le meilleur choix possible pour le protégé de Mauricio Pochettino entre le PSG et le Real Madrid. « Il faut maintenant qu'il prenne le lead. On l'a vu cette année, il a envie de prendre ce leadership. Où qu'il soit, il l'aura. Maintenant, à lui de se faire plaisir », a conseillé Didier Drogba.