Real Madrid Mercato : Ancelotti fait une annonce choc sur son futur

Publié par JEAN-LUC D le 08 avril 2022 à 16:59

Décrié après la défaite face au Barça (0-4), Carlo Ancelotti est annoncé sur le départ l’été prochain. Le coach du Real Madrid a évoqué sa situation.

La mise au point de Carlo Ancelotti sur son avenir

De retour en juillet dernier après le départ de Zinédine Zidane, Carlo Ancelotti pourrait à son tour quitter le Real Madrid à l’issue de la saison. En effet, malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, l’entraîneur italien est dans le collimateur des socios depuis l’humiliation lors du Clasico face au FC Barcelone le 20 mars dernier, à l’occasion de la 29e journée de Liga. Suite aux performances contrastées de son groupe, notamment au niveau du jeu proposé, Carlo Ancelotti pourrait ainsi être remercié en fin de saison, selon plusieurs sources locales. Une saison seulement après son grand retour à Santiago Bernabeu, l’ancien manager de Chelsea pourrait faire ses valises et quitter Londres dans les mois à venir.

Présent en conférence de presse ce vendredi, l’ancien milieu de terrain italien a ouvertement annoncé la couleur pour son avenir. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le « Mister » laisse Florentino Pérez prendre la décision qui lui sied. « Au final, le club fera une évaluation et prendra une décision. Moi, je profite tous les jours », a déclaré Carlo Ancelotti. Aux dernières nouvelles, la direction des Merengues aurait d’ores et déjà tranché sur l’avenir du natif de Reggiolo.

Real Madrid Mercato : Pas de départ prévu pour Ancelotti

Solide leader du championnat avec 12 points d’avance sur le Barça, qui compte un match en moins, le Real Madrid a pris une bonne option pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Toutefois, la presse madrilène ne voit pas Carlo Ancelotti sur le banc des Merengues la saison prochaine. Cependant, le quotidien AS assure ce vendredi que la direction de la Maison-Blanche n’aurait guère prévu de se séparer du successeur de Zidane l’été prochain.

Selon le média sportif, le technicien de 62 ans ferait l’unanimité aussi bien au sein de la direction du club que dans son vestiaire. Karim Benzema déclarait notamment à son propos, au micro de RMC : « C’est l'un des meilleurs entraîneurs au monde, nous avons une grande confiance en lui. » Les dirigeants madrilènes seraient satisfaits de son travail et rien n’expliquerait un éventuel licenciement. Carlo Ancelotti devrait donc bien être présent sur le banc du Real Madrid la saison prochaine.