Bordeaux : Le retour de Zinedine Zidane annoncé !

Publié par Timothée Jean le 30 septembre 2021 à 03:27

Libre depuis sa seconde démission du Real Madrid, Zinedine Zidane est attendu du côté des Girondins de Bordeaux. Mais son arrivée n’est nullement liée avec l’avenir de Vladimir Petković sur le banc bordelais.

Bordeaux : Zinedine Zidane de retour pour un match de gala

C’est l’un des moments très attendus du côté des Girondins de Bordeaux. Mis à part le retour dans le haut du tableau de la Ligue 1, le club bordelais s’apprête à célébrer ses 140 ans. Cet anniversaire sera fêté le 17 octobre prochain. À cette ocassion, un match de gala entre les légendes des Girondins de Bordeaux et celles du FC Nantes devrait se jouer au Matmut Atlantique. En dépit de leurs âges avancés, cette rencontre des anciens footballeurs sera bien évidemment très intéressant.

Ce match de gala se déroulera à partir de 15 heures en présence d’anciens joueurs qui ont marqué l’histoire des Girondins de Bordeaux tels que Pedro Pauleta, Alain Giresse, Pascal Feindouno, Rio Mavuba, Marc Planus, Marouane Chamakh ou encore Yoann Gourcuff. Selon les informations du journal 20 Minutes, Zinedine Zidane devrait également être de la partie.

Libre depuis son départ du Real Madrid, l’entraineur français devrait enfiler ses crampons pour fouler une nouvelle fois la pelouse de son ancien club. Zizou a défendu les couleurs des Girondins de Bordeaux durant quatre saisons (1992 à 1996) avant de rejoindre la Juventus. Après une carrière bien remplie en tant que joueur, l’homme de 49 ans s’est reconverti avec succès au poste d’entraineur.

Se remémorer les titres remportés par les Girondins

Le quotidien gratuit assure que le nouvel homme fort des Girondins de Bordeuax, Gérard Lopez, s’est particulièrement investi pour faire revenir Zinedine Zidane pour cet évènement. Le président bordelais n’attendrait plus que sa réponse définitive. Outre ce match de gala, cet anniversaire sera aussi l’occasion de se remémorer les nombreux titres remportés par les Girondins, les moments de joie et les grandes dates qui font du FCGB l’un des plus grands clubs français.