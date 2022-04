Man United Mercato : Un indésirable annoncé en Ligue 1

Publié par Ange A. le 09 avril 2022 à 08:44

À l’image d’Ander Herrera au PSG, un milieu en fin de contrat à Man United pourrait débarquer en Ligue 1 la saison prochaine.

Man United bientôt débarrassé d’un indésirable

Actuel 7e de Premier League, Manchester United n’est pas certain de disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Alors que le flou entoure leur fin de saison, les Reds Devils s’apprêtent à vivre un mercato très agité. Intérimaire depuis l’éviction d’Ole Gunnar Solskjaer en novembre, Ralf Rangnick doit laisser sa place cet été. Le Néerlandais Erik Ten Hag, actuel coach de l’Ajax Amsterdam, serait en pole pour remplacer le technicien allemand. Plusieurs départs au sein de l’effectif de Man United sont également annoncés. En fin de contrat à United, Juan Mata va notamment quitter le club après huit ans. Le contrat de l’Espagnol avait peu de chances d’être prolongé.

Juan Mata en Ligue 1 cet été ?

Le polyvalent milieu espagnol enchaîne les saisons de galère depuis le limogeage de José Mourinho en décembre 2019. Cette saison, Juan Mata n’a pris part à aucune rencontre de Premier League. Il s’est contenté de disputer cinq rencontres (177 minutes) entre la Ligue des champions, la FA Cup et la Carabao Cup. Au vu de sa situation, l’international international est condamné à un départ d’United cet été. ESPN assure que le champion du monde 2010 ne manque pas de touches. Des clubs de Ligue 1, dont l’identité n’a pas fuité, auraient déjà manifesté leurs intérêts pour le milieu de 33 ans. En Italie, l’AC Milan et l’Inter courtiseraient le milieu de Man United. Lequel ne ferait pas d’un retour au bercail sa priorité malgré des intérêts de Valence CF et du Real Oviedo.

Juan Mata avait été recruté en provenance de Chelsea en 2014 contre 44 millions d’euros. L’Espagnol totalise 278 matchs avec les Reds Devils pour 51 buts et 47 passes décisives.