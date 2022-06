Man United Mercato : Après Pogba, une légende annonce son départ !

Publié par Dylan le 02 juin 2022 à 16:28

Man United Mercato : Après Edinson Cavani et Paul Pogba, une nouvelle page se tourne à Old Trafford avec le départ d'une autre star du club.

Man United Mercato : Juan Mata quitte Manchester

Après les départs d'Edinson Cavani, de Jesse Lingard et de Paul Pogba, une nouvelle star de Manchester vient d'annoncer qu'elle quittait le club mancunien : il s'agit de Juan Mata. Le milieu offensif était très peu en vue avec les Red Devils ces derniers temps mais n'en reste pas moins un joueur phare de l'effectif. Présent depuis 8 saisons à Old Trafford, l'international espagnol a vu son départ rendu officiel ce jeudi.

C'est le club lui-même qui a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter, via un communiqué. « Manchester United peut confirmer que Juan Mata quittera le club à l'expiration de son contrat cet été. Le milieu de terrain de 34 ans a rejoint les Reds en janvier 2014 et a disputé 285 matchs, marquant 51 buts et remporté quatre trophées. Il a fait sa dernière apparition lors de notre dernier match de la saison 2021/22, à Crystal Palace le 22 mai (...) Merci d'avoir consacré huit années de votre carrière à United, Juan. Tout le club vous souhaite le meilleur pour l'avenir », peut-on lire à travers le communiqué.

Man United Mercato : De nombreux prétendants à l'étranger pour Mata

Fort d'une grosse expérience avec Manchester United et son pays (40 sélections), Juan Mata ne manque pas de prétendants malgré 7 petits matchs disputés en Premier League cette saison. À 34 ans, le milieu offensif espagnol intéresse plusieurs clubs européens en Italie, en Espagne mais également en France. Il pourrait rejoindre l'un des deux clubs de Milan (l'Inter ou l'AC Milan) qui sont tous les deux séduits par son profil de joueur offensif, ou encore Valence en Liga.

Les noms des clubs français qui le suivraient n'ont malheureusement pas fuité, mais le quotidien espagnol ESPN confirme que Juan Mata plaît en Ligue 1. Juan Mata possède donc une très grosse cote sur le marché des transferts, lui qui a un palmarès bien garni avec une Coupe du Monde, une Ligue des Champions ou encore un titre de champion d'Europe avec l'Espagne en 2012. À lui désormais de choisir sa prochaine destination.