OL : C3, terribles coups durs pour Lyon avant West Ham

Publié par Ange A. le 11 avril 2022 à 06:03

OL : L’Olympique Lyonnais a arraché le match nul dimanche sur la pelouse de Strasbourg. La rencontre a laissé des traces côté lyonnais.

OL : Toko Ekambi évite le pire à Lyon contre Strasbourg

L’Olympique Lyonnais ne s’est pas rassuré avant de retrouver West Ham en Ligue Europa. Dimanche, l’ OL a ramené le point du match nul sur la pelouse du RC Strasbourg (1-1). Le RCSA a ouvert le score par Ibrahima Sissoko (20e). Les Gones s’en sont remis à Karl Toko Ekambi dans la dernière minute du temps réglementaire pour éviter une défaite à La Meinau. Ce nul compromet davantage les chances de Lyon de retrouver la Ligue des champions via le championnat. Les hommes de Peter Bosz ne sont plus que 10es à 7 journées de la fin du championnat. Le club rhodanien doit tout miser sur la Ligue Europa pour retrouver la plus prestigieuse des compétitions européennes. Seulement, les nouvelles ne sont pas bonnes avant de retrouver West Ham en quarts de finale retour de la C3.

De nouveaux patients à l’infirmerie lyonnaise

Trois joueurs ont rejoint l’infirmerie de l’Olympique Lyonnais ce dimanche. Touché sur le but de Sissoko, Anthony Lopes a cédé sa place à sa doublure Julian Pollersbeck. Le portier portugais semble blessé à la cuisse. Au milieu, c’est également l’incertitude en vue de la réception des Hammers. Houssem Aouar et Tanguy Ndombélé ont également quitté la pelouse strasbourgeoise sur blessure. Une mauvaise nouvelle pour l’entrejeu de l’ OL qui doit déjà composer avec l’absence pour quelques semaines de Maxence Caqueret.

À noter que Thiago Mendes était forfait contre Strasbourg. Le Brésilien avait reçu un coup lors du match aller contre West Ham à Londres. Les prochaines heures permettront d’en savoir davantage sur la situation des Lyonnais avant leur quart de finale retour de Ligue Europa. Les Gones avaient arraché le nul à Londres (1-1) grâce à Tanguy Ndombélé. Le club londonien a chuté sur la pelouse de Brenfort (2-0) ce dimanche.