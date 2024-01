L'Olympique Lyonnais vient d'officialiser les arrivées de Lucas Perri et Adryelson, les deux premières recrues hivernales de John Textor.

Mercato OL : John Textor officialise Lucas Perri et Adryelson

C'était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, maintenant c'est officiel. Lucas Perri et Adryelson porteront bel et bien les couleurs de l'Olympique Lyonnais. Le club rhodanien a officialisé ce vendredi la signature des deux joueurs brésiliens, qui débarquent de Botafogo. Devenus internationaux depuis leur première convocation en équipe nationale du Brésil lors de la dernière trêve internationale, les deux joueurs sont désormais liés à l'Olympique Lyonnais pour les cinq prochaines années, soit jusqu'au 30 juin 2028. Lucas Perri débarque chez les Gones pour apporter un grain de concurrence à Anthony Lopes, le gardien titulaire de l'OL depuis onze ans. Il a fait ses débuts professionnels en 2019 avec Sao Paulo, qu'il a quitté pour rejoindre Nautico en 2022 après dix matchs disputés. Du haut de son 1m97, Lucas Perri a su s'imposer dans le club de Recife avec un total de 44 rencontres disputées. Ses belles performances ont attiré Botafogo, qui a fini par dénicher, quelques mois plus tard, le joueur né en 1997 à Campinas.

Adryelson, l'autre belle pioche brésilienne

Lucas Perri et Adryelson sont deux joueurs qui se connaissent très bien puisqu'ils ont passé plusieurs années ensemble à Botafogo, avec une trajectoire presque identique. Comme le gardien de but de 26 ans, Adryelson est passé par Sport Recife où il a débuté sa carrière en 2015 pour un total de 130 matchs disputés en sept saisons. Après un an passé en prêt à Al Wasl, le défenseur central débarque à Botafogo où il croise Lucas Perri. Il s'est constitué une très belle réputation au Brésil avec ses 75 matchs disputés pour quatre à Botafogo. Pour s'offrir Lucas Perri et Adryelson, John Textor a déboursé respectivement 3,250 millions d'euros et 3,580 millions d'euros. A ce montant s'ajoute un droit de 50% de pourcentage sur un éventuel transfert pour Botafogo. L'OL vient ainsi de lancer officiellement son mercato hivernal.