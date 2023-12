L'Olympique Lyonnais est sur le point d'officialiser les deux premières recrues bouclées par John Textor. Leur officialisation a même déjà une date.

Mercato OL : Lucas Perri et Adryelson débarquent dimanche à Lyon

Quinzième de Ligue 1 avant la fin de la première moitié de la saison, l'Olympique Lyonnais doit continuer à remonter la pente pour assurer le maintien au terme de la saison. C'est l'objectif principal visé par la direction du club du Rhône après un début de saison catastrophique. Appelé en pompier pour sauver les meubles, Pierre Sage semble bien s'en sortir et va devoir le confirmer dès la reprise de Ligue puisqu'il est sur le point d'enregistrer ses deux premiers renforts signés par John Textor. Il s'agit de Lucas Perri et Adryelson. Le premier est un gardien de but de 26 ans, recruté pour concurrencer Anthony Lopes alors que le deuxième est un défenseur central de 25 ans. Tous joueurs de Botafogo, ils sont attendus à Lyon dimanche 31 décembre 2023, comme l’annonce Globo.

Le bon coup signé John Textor ?

L'OL se veut ambitieux sur la deuxième moitié de saison et veut se donner les moyens d'atteindre ses objectifs. Les trois victoires consécutives remportées en Ligue 1 sont comme le renouveau du club rhodanien qui veut continuer à aller de l'avant. A peine arrivées, les deux nouvelles recrues ne devraient pas avoir un long moment d'adaptation. Alors qu'on les annonce au club dimanche, Lucas Perri et Adryelson devraient aussi entamer les entraînements avec leurs nouveaux coéquipiers. Ils pourraient ainsi déjà faire leurs débuts en Coupe de France, lors d'un déplacement à Pontarlier, club de National 2, pour le compte des 32e de finale. Les deux joyaux brésiliens auraient coûté une indemnité de 20 millions d'euros à John Textor, qui est aussi propriétaire de Botafogo.