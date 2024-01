Pierre Sage a fait une grosse mise au point sur le poste de gardien de but, avant le match de l’OL contre le Havre AC, dimanche.

Havre AC-OL : Lyon en confiance et avec trois recrues

L’OL entame la phase retour du championnat contre le Havre AC, dimanche (17h05), au stade Océane. L’équipe de Pierre Sage est en pleine confiance avant la reprise de la Ligue 1. Elle était sur une série de trois victoires, sans concéder de buts, avant la trêve hivernale. Des succès précieux, respectivement contre Toulouse (3-0), l’AS Monaco (0-1) et le FC Nantes (1-0), qui ont permis aux Lyonnais de quitter la dernière place pour la 15e place, hors de la zone rouge de relégation.

L’OL a même remporté son premier match en 2024, dimanche dernier, contre Pontarlier (3-0), en 32e de finale de la coupe de France. Face au HAC (11e), dans deux jours, Pierre Sage peut compter sur trois recrues hivernales : Lucas Perri (gardien de but), Adryelson (défenseur central) et la pépite Malick Fofana (ailier, 18 ans).

Pierre Sage garde Anthony Lopes comme N°1 et Lucas Perri, sa doublure

Après avoir donné des détails sur le profil de ces nouveaux joueurs, l’entraineur des Gones a fait une mise au point pour le poste de portier. Il a confirmé Anthony Lopes (33 ans) comme N°1 et Lucas Perri (26 ans), sa doublure. « Anthony est performant, il mérite sa place », a-t-il lâché en conférence de presse d’avant-match. « Aujourd’hui, il n’y a pas d’histoire d’ancienneté ou de statut. Tout est une histoire de performance. On a échangé avec lui sur ce sujet et c’est assez clair entre nous », a-t-il expliqué, ensuite.