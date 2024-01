L’OL va officialiser ses deux premières recrues hivernales dans les prochaines heures. Le contrat de l’un des deux Brésiliens est déjà connu.

Mercato : Lucas Perri s'engage avec l'OL jusqu'en 2028

Le mercato de l’OL est lancé. Lucas Perri et Adryelson sont arrivés à Lyon depuis mardi. Ils ont passé la visite médicale et ont signé leur contrat respectif dans la foulée, selon les informations de Olympique et Lyonnais. Il ne reste donc plus que l’officialisation de leur signature. Le gardien de but et le défenseur central brésiliens devraient être présenté en conférence de presse, avant le match de coupe de France contre Pontarlier (N3) dimanche. Mais dans l’attente du communiqué officiel du club rhodanien, le contrat de Lucas Perri est dévoilé. Le média spécialisé croit savoir que le portier transféré de Botafogo (Brésil) s’est engagé avec l’OL pour quatre saisons et demie, soit jusqu’en juin 2028.

Le gardien de 26 ans sera la doublure d’Anthony Lopes (33 ans) dans un premier temps. Il va donc lui apporter la concurrence lors de la phase retour du championnat. Mais dans l’idée des dirigeants rhodaniens, le Brésilien sera le successeur du Franco-Portugais, dont le contrat expire en juin 2025. Il est même possible qu’il dispute les matchs de la coupe de France, si Lyon poursuit la compétition après les 32es de finale.

Qui est Lucas Perri ?

Notons que Lucas Perri a été formé à Sao Paulo FC (2013-2019) et a été lancé dans le championnat brésilien avec le club de la capitale économique. Il avait ensuite fait un bref passage à Crystal Palace en 2019, avant son retour au Brésil où il s’était engagé avec Botafogo en aout 2022. La recrue de l’OL avait été sélectionnée pour la première fois en équipe du Brésil, en septembre 2023, après la blessure de Bento.

Il a été appelé 6 fois par le sélectionneur Fernando Diniz pour participer aux matchs de qualification à la Coupe du monde 2026, mais il est resté sur le banc de touche, dans l'ombre d'Ederson et Alisson. Le nouveau gardien de but de Lyon est décrit comme spécialiste des tirs au but. Il s’est également fait remarquer par ses relances "boxées" à la main très puissante.