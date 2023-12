Gardien légendaire de l'Olympique Lyonnais depuis plus d'une décennie, Anthony Lopes a de quoi s'inquiéter pour son poste.

Mercato OL : Anthony Lopes sous pression à Lyon

Le chantier de la reconstruction de l'Olympique Lyonnais s'annonce bien assez vaste. La direction lyonnaise sait qu'il faudra remettre le club sur les bons rails avec des investissements conséquents. Pour l'heure, l'urgence est de recruter en attaquant et en défense pour permettre à Pierre Sage de réussir la mission maintien en Ligue 1. Cependant, David Friio semble être déjà tourné vers l'avenir, avec le poste de gardien de but dans le viseur. Au club depuis maintenant onze ans, Anthony Lopes s'est imposé comme une véritable légende des Gones. Il a su survivre aux différentes concurrences pour conserver sa place de numéro 1 dans les buts. Aujourd'hui âgé de 33 ans et avec 470 matchs au palmarès à l'OL, le Portugais devrait déjà commencer par réfléchir à futur chez les Gones.

Lucas Perri pour concurrencer Anthony Lopes

Malgré les nombreux entraîneurs qui se sont succédés à la tête de l'OL, Anthony Lopes a toujours réussi à avoir leur confiance pour garder sa place dans les buts. Ceci en dépit de quelques errances dont se rend parfois coupable l'international portugais. Mais cette époque pourrait désormais devenir de l'histoire ancienne puisque John Textor a décidé de mettre un petit coup de pression à Lopes, avec la signature de Lucas Perri. Annoncé depuis quelques jours, le gardien de but brésilien de 26 ans devrait débarquer dans les prochains jours en provenance de Botafogo. Le club entend l'intégrer directement dans l'équipe professionnelle pour concurrencer Anthony Lopes. Mais il en faudra beaucoup plus au jeune brésilien pour ravir la vedette à titulaire indiscutable de Lyon.

Anthony Lopes peut encore apporter à l'OL

A l'OL, il n'y a qu'un seul vrai titulaire dans les buts depuis des années. Mais la hiérarchie sera bientôt bouleversée avec la ferme volonté de la direction lyonnaise de faire de Lucas Perri le nouveau numéro 1 des gardiens de but du club. C'est d'ailleurs l'une des garanties que David Friio aurait donnée au joueur de Botafogo selon L'Equipe. Cependant, Lopes prouve qu'il est toujours en forme et qu'il a encore beaucoup à apporter aux Lyonnais. Il a été auteur d'une prestation solide lors de la victoire 3-0 assurée contre Toulouse, en bloquant surtout un penalty. C'est dire à quel point Perri aura du pain sur la planche pour déloger le gardien du templier lyonnais.