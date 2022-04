OL Mercato : Deux gros départs se précisent chez les Gones

Publié par Ange A. le 11 avril 2022 à 08:33

OL Mercato : L’Olympique Lyonnais devrait enregistrer les départs de Jason Denayer et Jérôme Boateng lors du prochain mercato estival.

OL Mercato : La tendance se confirme pour Denayer

L’Olympique Lyonnais est à la peine cette saison en championnat. Dimanche, l’ OL s’est contenté d’un match nul sur la pelouse du RC Strasbourg (1-1). Dixième de Ligue 1, Lyon ne dispose plus que maigres chances pour se qualifier en Ligue des champions via le championnat. Seul un sacre en Ligue Europa permettra aux Gones retrouver la reine des compétitions européennes. Titulaire contre le RCSA, Jason Denayer signait son retour en Ligue 1. Une blessure à la cheville l’éloignait des terrains depuis décembre.

De retour à la compétition, l’avenir du défenseur belge reste incertain avec le club rhodanien. Pour L’Équipe, un départ de Denayer se précise puisqu’il ne prolongera pas son contrat qui expire cet été. Le journal croit savoir que l’ancien de City se montre exigeant au niveau de ses prétentions salariales.

Déjà la fin pour Boateng avec Lyon ?

Comme Jason Denayer, l’avenir de Jérôme Boateng devrait s’écrire loin de l’Olympique Lyonnais. Le champion du monde 2014 a rejoint l’ OL en tant que joueur libre l’été dernier. Malgré son statut et son expérience, l’Allemand est en deçà du niveau attendu chez les Gones. Avec ses récents pépins physiques, l’ancien Bavarois n’est plus un titulaire indiscutable à Lyon. La direction du club n’entend pas le retenir en cas d’offre satisfaisante cet été.

Le journal croit savoir que l’ OL cherche un défenseur capable d’épauler le prometteur Castello Lukeba la saison prochaine. Le quotidien sportif confirme un intérêt de Lyon pour Issa Diop. Le défenseur de 25 ans évolue à West Ham et n’a plus qu’un an de contrat avec le club londonien. Recruté contre 25 millions d’euros en provenance de Toulouse, sa valeur marchande a chuté à 12 millions sur Transfermarkt. En manque de temps de jeu en Angleterre, l’ancien Toulousain pourrait en disposer en cas de transfert à Lyon.