OL Mercato : Une décision fracassante est tombée pour Jason Denayer

Publié par JEAN-LUC D le 27 février 2022 à 21:13

En fin de contrat, Jason Denayer ne prolongera pas avec l’OL. Les dirigeants lyonnais auraient même déjà arrêté une décision le concernant.

Jason Denayer et l’OL, c’est bien fini !

Débarqué en août 2018 en provenance de Manchester City pour 10M€, Jason Denayer refuse pour le moment de prolonger son contrat, qui expire le 30 juin prochain, dans les conditions proposées par la direction de l’Olympique Lyonnais. Le défenseur central de 26 ans se dirige donc vers un départ gratuit de l'Olympique Lyonnais à l’issue de la saison. Et cela semble bien acté. En effet, d’après les informations relayées par le journal Le Progrès, les dirigeants de l’OL et l’international belge ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les termes d’une reconduction de leur commune collaboration.

La publication régionale explique que l’ancien joueur de Sunderland ne compterait pas passer une troisième saison sans Ligue des Champions alors que l’équipe de Peter Bosz occupe en ce moment la 9e place au classement de Ligue 1. Le quotidien francilien assure donc que les deux parties sont proches d'une séparation. D’ailleurs, les dernières décisions de l’entraîneur des Gones vont bien dans ce sens.

OL Mercato : Denayer écarté jusqu’à la fin de la saison ?

Dernièrement, Jean-Michel Aulas a publiquement avoué que la direction de l’OL a entamé des démarches en vue du recrutement d’un nouveau défenseur central pour la succession de Jason Denayer. « J’ai échangé personnellement avec Jason. Il m’a simplement dit qu’il ne disait pas non, il ne dit pas oui tout de suite, il veut finir sa rééducation [...] Donc voilà, il y a encore des chances de le prolonger, et puis comme on est prévoyant, on a activé d’autres pistes », a déclaré le président des Gones.

D’après Le Progrès, le joueur formé chez les Citizens se montrerait très gourmand dans les négociations pour sa prolongation. Des conditions que Jean-Michel et les siens ne seraient pas disposés à honorer. Mieux, les Rhodaniens pourraient avoir pris la résolution d’écarter Denayer pour le reste de la saison.

Pour la réception du LOSC, ce dimanche, en clôture de la 26e journée de Ligue 1, Peter Bosz a notamment décidé de se passer du natif de Jette alors même que ce dernier pouvait bien prétendre à une place dans le groupe. Si aucun commentaire n’a été fait par l’Olympique Lyonnais, le média généraliste assure que le compatriote d’Eden Hazard pourrait s’habituer à ce genre de décision jusqu’au terme de la saison.