AC Milan Mercato : Zlatan Ibrahimovic jette le flou sur son avenir

Après l’élimination de la Suède pour la Coupe du Monde, l’attaquant de l'AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, s’est exprimé au sujet de son avenir.

Ibrahimovic : « Mon avenir ? Je veux jouer le plus longtemps possible »

L’attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic, a évoqué son futur après la défaite de la Suède, en déclarant : « Je continue aussi longtemps que je peux. Vous n'aurez pas d'autres réponses justes parce que nous n'avons pas gagné ce match ou parce que nous ne nous sommes pas qualifiés pour la Coupe du monde. Mais je dois d'abord être en bonne santé et me sentir bien, car lorsque je me sens bien, je peux encore jouer à un haut niveau. Cela vaut aussi bien pour l'équipe nationale que pour le Milan. »

L’ancien attaquant du PSG ne se ferme aucune porte et a même évoqué le prochain Euro. « Euro 2024 ? Nous verrons comment je suis, tant que je peux jouer, nous verrons ce qui se passe avec Milan aussi. Je veux jouer le plus longtemps possible, mais ce n'est pas une question d'ego : je ne veux pas me dire un jour que j'aurais pu continuer à jouer. » Le buteur suédois n'est pas prêt de prendre sa retraite, une bonne nouvelle donc pour les fans de l'AC Milan.

AC Milan Mercato : Zlatan veut ramener le Scudetto

Cette saison Zlatan Ibrahimovic a un objectif en tête, il veut être champion d’Italie une nouvelle fois avec Milan. Le dernier titre de champion d’Italie date d’une décennie pour les Rossoneri, la dernière année avant que Thiago Silva et Zlatan Ibrahimovic ne partent au Paris Saint-Germain. Une éternité donc pour les Rossoneri qui ne veulent pas laisser passer leur chance. Ils sont actuellement premier à 9 journées de la fin devant Naples et l'Inter.

Depuis son retour en Lombardie, le géant suédois a ramené sa soif de victoires et le club a considérablement changé pour retrouver les sommets. Zlatan Ibrahimovic veut aider l'AC Milan à retrouver sa gloire d'antan, c'est la raison pour laquelle il souhaite prolonger son contrat avec les Rossoneri jusqu'en 2024.