Mehdi Benatia est annoncé comme la priorité de Pablo Longoria pour prendre la place de Javier Ribalta à l’OM. Pour autant, il ne veut pas se précipiter pour donner sa réponse.

Mercato OM : Négociations avancées entre Longoria et Mehdi Benatia

Pablo Longoria veut profiter des dix jours de la trêve internationale pour combler le vide laissé par Javier Ribalta. Après le départ du dirigeant espagnol, le président de l’OM veut rapidement nommer un nouveau directeur sportif afin de préparer au mieux le prochain mercato estival. Selon plusieurs sources concordantes, l’heureux élu pourrait se nommer Mehdi Benatia.

L’ex-international marocain passé notamment par l’OM, l’AS Rome, le Bayern Munich et la Juventus Turin est présenté comme le choix numéro 1 de Longoria pour occuper le poste. Les négociations entre les deux parties ont déjà commencé et elles avancent dans le bon sens. Pour autant, l’agent d’Azzedine Ounahi et Romain Saïss mesure l’ampleur de la tâche et veut analyser tous les contours de l’affaire avant de trancher.

Mehdi Benatia demande un peu de temps à l’OM

Proche de Mehdi Benatia, le journaliste de RMC Sport Walid Acherchour a fait des révélations sur les discussions entre la direction de l’Olympique de Marseille et le natif de Courcouronnes. Selon lui, Benatia hésite encore et demande un peu de temps de réflexion à Pablo Longoria.

« Il y a une véritable offre de Longoria, qui date des derniers jours. Benatia est emballé par le défi et le projet, mais il se laisse un temps de réflexion avec sa famille. Parce que prendre un poste pareil ça demande un changement de vie. La famille a une importance dans ce choix. Il vit au Qatar », explique Walid Acherchour, qui précise qu’en cas d’accord pour remplacer Ribalta, Mehdi Benatia arrêtera son travail d’agent.

« C’est un défi qui peut être risqué, mais qui est alléchant pour lui. On est totalement dans le même profil que Bodmer. Bousillé de foot, il a une bonne image avec les joueurs ou les clubs dans lesquels il est passé. Il a un véritable réseau, européen, africain. Il connaît très bien le contexte marseillais », ajoute le journaliste sportif. En cas de refus de l’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo, l’OM aurait déjà coché le nom de la légende italienne, Paolo Maldini.