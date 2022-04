PSG-OM : Une importante décision tombe à Paris pour le Classico

Publié par JEAN-LUC D le 14 avril 2022 à 23:50

En clôture de la 32e journée de Ligue 1, le PSG reçoit l’OM dimanche prochain, à 20H45. Une grande nouvelle est tombée dans la capitale avant ce Classico.

PSG-OM : Le CUP va boycotter le Classique de dimanche

La nouvelle humiliation en huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Real Madrid ne semble toujours pas être digéré du côté des supporters du Paris Saint-Germain. En colère depuis ce match au Santiago Bernabeu le 9 mars dernier, le Collectif Ultras Paris n’est pas encore prêt à passer l’éponge. Et l’ambiance devrait être maussade au Parc des Princes dimanche soir lors du choc entre le PSG et l'Olympique de Marseille.

En effet, d’après les informations de RMC Sport et du journal Le Parisien, le Collectif Ultras Paris aurait décidé de boycotter une nouvelle fois la rencontre. Comme contre les Girondins de Bordeaux (3-0) et le FC Lorient (5-1), les Irréductibles de la Tribune Auteuil seront « présents, mais silencieux. »

« Il nous a été assuré par une source proche du Collectif que ce choc de la 32e journée de Ligue 1 va être boycotté par le groupe de supporters, présent dimanche dans le Virage Auteuil. Une prise de position en discussion depuis des jours au sein du groupe, dont les différentes associations ont pesé le pour et le contre : laisser le contexte épineux autour du club prévaloir, ou quand même soutenir son équipe face à l’ennemi intime ? Plusieurs anniversaires d’existence de groupes actifs du CUP, prévus ce mois d’avril et en particulier en marge du match, ont également joué dans la balance. Avant que la décision de marquer ce Classico au fer rouge ne prédomine finalement, presque par dépit. Le ras-le-bol du Collectif devrait se traduire par une absence totale de chants et d’encouragements », explique Le Parisien.

Ainsi, aucun tifo ne devrait être déployé pour l'occasion lors de l'entrée des deux équipes. Ce 102e Classique de l'histoire se déroulera donc dans un silence plat puisque les supporters marseillais sont également interdits de déplacement pour ce match. Pour rappel, le CUP réclame des changements profonds aussi bien dans l’effectif que dans l’organigramme du club de la capitale.

Les Ultras du PSG ne pardonnent rien à Leonardo et Al-Khelaïfi

Toujours remontés contre Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, ainsi que Mauricio Pochettino et ses joueurs, les Ultras du Paris Saint-Germain ont décidé de ne pas lâcher et de poursuivre leur grève de l’animation. Le Collectif des supporters parisiens aurait longuement réfléchi ces derniers jours avant d’arrêter sa décision.

« Le ras-le-bol du Collectif devrait se traduire par une absence totale de chants et d’encouragements, une prise de position assez rare lors d’un PSG-OM. Une action qui pourrait être édulcorée en fonction de la physionomie du match, et aboutir à un réveil de la tribune endormie en cas de scénario favorable (ou défavorable ?). Mais le groupe d’ultras entend bien cibler l’absence de changements au sein de la direction parisienne, et montrer sa défiance vis-à-vis de l’évolution qu’il juge négative du maillot, désormais trop éloigné de l’esprit et des couleurs parisiennes », a précisé Romain Daveau de sources proches du CUP.

De quoi décevoir Mauricio Pochettino et Kylian Mbappé qui espéraient pouvoir compter sur le soutien massif du Parc des Princes pour le match le plus important de la saison en Ligue 1.