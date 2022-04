Barça Mercato : Un gros coup en attaque confirmé pour Xavi

Publié par Ange A. le 15 avril 2022 à 05:20

Barça Mercato : Directeur sportif du FC Barcelone, Mateu Alemany a tranché au sujet de l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang.

Barça Mercato : Grosse annonce d’Alemany pour Aubameyang

Le FC Barcelone a frappé un joli coup sur le marché des transferts cet hiver. Le Barça s’est attaché les services de Pierre-Emerick Aubameyang sans débourser le moindre kopeck. Plus dans les plans de Mikel Arteta et poussé vers la sortie à Arsenal, l’avant-centre gabonais a été libéré de son contrat. Une situation qui a profitée au club catalan à la peine financièrement. L’ancien stéphanois s’est engagé jusqu’en juin 2025 avec le pensionnare de La Liga. Au vu de ses performances en Catalogne, Aubameyang doit faire regretter les Gunners de l’avoir lâché. Directeur du football des Blaugranas, Mateu Alemany a fermé la porte à un départ de l’attaquant de 32 ans au moment où certaines rumeurs pullulent concernant l’arrivée d’un nouveau renfort offensif cet été.

Pas de départ en vue pour Aubameyang cet été

Le dirigeant catalan se satisfait notamment des prouesses de l’ancien d’Arsenal avec le FC Barcelone. « Pierre-Emerick Aubameyang sera le numéro 9 de Barcelone la saison prochaine. Nous sommes plus que satisfaits d'Auba et de ses performances », a prévenu le responsable interrogé par Movistar. Depuis sa signature au Barça, le Gabonais a inscrit 10 buts et délivré une passe décisive en 15 apparitions. Il est déjà le deuxième Barcelonais le plus décisif de l’effectif de Xavi, derrière Memphis Depay (11 réalisations et 2 offrandes).

Avec l’arrivée de recrues offensives cet hiver comme Aubameyang, Ferran Torres ou encore Adama Traoré, le FC Barcelone s’est relancé en Liga. Les Blaugranas sont quittés de la 9e à la 2e place du championnat. Ils ont toutefois essuyé une nouvelle déconvenue en Coupe d’Europe. Jeudi soir, les hommes de Xavi ont été battus au Camp Nou (2-3) par l’Eintracht Frankfurt en quarts de finale retour de la Ligue Europa. Largué par le Real en championnat, le club catalan s’apprête à vivre une saison blanche.