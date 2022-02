Barça Mercato : Malgré Aubameyang, Xavi tient son serial buteur !

Publié par JEAN-LUC D le 26 février 2022 à 11:35

Selon la presse espagnole, la direction du Barça a déjà trouvé son futur attaquant pour épauler Pierre-Emerick Aubameyang la saison prochaine.

Barça Mercato : Xavi piste la doublure d’Aubameyang en Liga !

Malgré ses difficultés financières, le FC Barcelone s’est montré très actif lors du dernier mercato hivernal. Le club catalan est parvenu à boucler de belles signatures avec notamment l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang. Après avoir résilié son contrat avec Arsenal, l’international gabonais s’est engagé gratuitement avec le Barça, où il réalise des débuts impressionnants. Il comptabilise déjà 5 buts en 4 apparitions.

Si le FC Barcelone a trouvé son nouvel homme fort en attaque avec Pierre-Emerick Aubameyang, le club espagnol ambitionne tout de même d’attirer un nouvel avant-centre pour l’épauler la saison prochaine. C’est dans ce sens que plusieurs pistes offensives sont étudiées en interne. La cible prioritaire du Barça mènerait bien à Erling Haaland, le cyborg norvégien du Borussia Dortmund. Les discussions en vue de son transfert auraient même déjà débuté entre les deux parties.

Mais les Blaugranas savent que ce dossier sera très difficile, car bon nombre de cadors européens, dotés de ressources financières impressionnantes s’activent également en coulisse pour s’offrir les services du joueur de 20 ans. Le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et les deux Manchester s’intéressent de très près à son profil. Consciente de cette menace permanente et grandissante, la direction du Barça a activé un plan B en cas d’échec. Le journal Sport signe et persiste que les Barcelonais s’intéressent bien à Alexander Isak de la Real Sociedad.

Mercato Barça : le FC Barcelone insiste pour Alexander Isak

Le jeune avant-centre suédois, considéré comme le nouveau Zlatan Ibrahimovic dans son pays natal, sort d’une belle saison avec le club basque, comptabilisant 17 buts en 34 matchs. Percutant et efficace à la pointe de l’attaquant de la Real Sociedad, son profil collerait parfaitement au type de joueur recherché par les Barcelonais. Les négociations pour la venue d'Alexander Isak devraient donc débuter dès l’ouverture du prochain mercato. Cependant, tout dépendra de l’issue des négociations pour Erling Haaland.