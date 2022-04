PSG Mercato : C’est confirmé, Doha tient déjà son premier renfort

Publié par JEAN-LUC D le 15 avril 2022 à 19:50

PSG Mercato : Les chamboulements annoncés après une nouvelle désillusion en Ligue des Champions se dessinent déjà. Le premier renfort estival est connu.

PSG Mercato : La succession de Di Maria déjà réglée en interne

Après une nouvelle humiliation en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain attend la fin de la saison et le prochain mercato estival pour apporter des changements majeurs dans son effectif. Pas forcément décisifs, les joueurs de rotation sont notamment pointés du doigt en interne et d’après les informations du quotidien L’Équipe, plusieurs d’entre eux sont déjà sur la liste des transferts cet été. Julian Draxler, Colin Dagba, Thilo Kehrer, Mauro Icardi, Abdou Diallo, Ander Herrera et Layvin Kurzawa devraient ainsi changer d’air durant l’intersaison.

Mais ce n’est pas tout. Débarqué en août 2015 contre un chèque de 63 millions d’euros, Angel Di Maria dispute ses derniers mois sous le maillot parisien puisque son bail, qui expire le 30 juin, ne sera pas renouvelé. Pour son remplacement, le Paris Saint-Germain pourrait récupérer l’un de ses éléments offensifs prêtés l’été dernier. En effet, le journal sportif assure que Pablo Sarabia va faire partie de l’effectif parisien la saison prochaine en prenant la place de l’international argentin de 34 ans.

PSG Mercato : Le Sporting se déclare impuissant pour Sarabia

Prêté au Sporting Portugal dans le cadre de l’opération Nuno Mendes, le milieu de terrain offensif de 29 ans ne va pas pouvoir poursuivre l’aventure avec le Sporting Portugal. Bien qu’épanoui au Sporting avec ses 18 buts et 9 passes décisives en 41 matches toutes compétitions confondues, l’international espagnol ne rentre pas dans les clous financiers du club portugais.

Une tendance confirmée par le média A Bola qui explique que le Sporting n’a pas assez de liquidités pour recruter définitivement Pablo Sarabia. Prêté sans aucune option d’achat, l’ancien ailier du FC Séville va donc faire son retour dans la capitale pour remplacer Angel Di Maria au sein de l’effectif du Paris SG, qui va faire ses adieux au club à l’issue de la saison. Sous contrat jusqu’en juin 2024, Pablo Sarabia sera donc le premier renfort estival des Parisiens.