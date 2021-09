PSG Mercato : Les confidences de Pablo Sarabia sur son départ

Publié par Ange A. le 10 septembre 2021 à 11:40

Deux ans après sa signature au Paris Saint-Germain, Pablo Sarabia a quitté le club de la capitale cet été. L’ailier espagnol est prêté au Sporting Lisbonne. Il est revenu sur sa décision de partir du PSG.

Pablo Sarabia justifie son départ au Sporting Lisbonne

Auteur d’un but en deux apparitions en Ligue 1, Pablo Sarabia ne terminera pas la saison sous le maillot du Paris Saint-Germain. L’attaquant espagnol évoluera au Sporting Lisbonne pour le reste de la campagne 2021-2022. L’ailier de 29 ans est prêté sans option d'achat au champion du Portugal par le PSG. Interrogé par Record, l’Espagnol (12 sélections, 4 buts) a expliqué son choix de quitter la capitale. « Dans ma tête, tout est très clair : je veux jouer, c’est ce que j’aime faire le plus. Il n’y a que comme ça que j’arrive à me sentir bien avec moi-même et à donner le meilleur de moi à ma famille. Partir a été la bonne décision, parce que je veux avoir du temps de jeu et je sais qu’à Paris, ce serait pratiquement impossible », s’est justifié l’ancien Sévillan.

Un avenir compromis pour Sarabia à Paris ?

Comme l’indique Pablo Sarabia, ses chances de disposer d’un temps de jeu considérable au PSG étaient minces. Avec Messi, Neymar, Mbappé et Di Maria, l’ailier espagnol était parti pour davantage cirer les bancs. D’où son choix de quitter le Paris Saint-Germain. De même, il espère se relancer après avoir observé une baisse de régime lors du dernier exercice. Il n’a inscrit que 7 buts et délivré 4 passes décisives. Un total en-deçà des 14 réalisations et 8 offrandes délivrées lors de sa première saison.

Reste également à savoir de quoi sera fait l’avenir de Sarabia une fois que sa pige portugaise sera terminée. Il est encore sous contrat avec Paris jusqu’en 2024. Son futur risque de nouveau d’agiter le prochain mercato estival. Avant de rejoindre le Sporting, un retour en Espagne avait été évoqué par certains confrères de la presse ibérique.