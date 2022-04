Stade Rennais Mercato : Le SRFC a tenté un attaquant de génie !

Publié par JEAN-LUC D le 17 avril 2022 à 13:38

Stade Rennais Mercato : À la recherche de renforts offensifs, le SRFC aurait pu s’attacher les services d’un jeune attaquant considéré comme un futur crack.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC a recalé un joyau du FC Nantes

Souvent comparé à Kylian Mbappé pour son style de jeu, Randal Kolo Muani porte le FC Nantes comme l’enfant de Bondy porte le Paris Saint-Germain cette saison. Et si tous les deux ont la même situation contractuelle, l’attaquant des Canaris à quant à lui déjà réglé la question de son avenir puisqu’il rejoindra librement l’Eintracht Francfort à l’issue de la saison. Mais avant de briller sous les couleurs du FC Nantes, l’international espoir français aurait pu évoluer au Stade Rennais.

En effet, d’après les informations relayées par le quotidien L’Équipe, Kolo Muani a effectué « un essai d’une semaine infructueux avec le Stade Rennais » dans son plus jeune âge. S’il est Nantais depuis ses 17 ans, le natif de Bondy aurait pu faire une partie de sa jeune carrière sous les couleurs du SRFC. En fin de contrat le 30 juin prochain, Kolo Muani s’apprête donc à quitter la Ligue 1 pour faire le grand saut en Bundesliga.

FC Nantes Mercato : Antoine Kombouaré regrette déjà Kolo Muani

Présent en conférence samedi, à la veille du match contre le SCO Angers, Antoine Kombouaré a parlé de son attaquant Randal Kolo Muani qui va rejoindre les rangs de l’Eintracht Francfort au terme de la saison. Presque dépité, l’entraîneur du FCN a dressé un tableau élogieux de son joueur de 23 ans, évoquant notamment sa polyvalence et sa générosité sur le terrain.

« Aujourd'hui, il en est à 12 buts en Ligue 1, sans un seul pénalty. Et il est altruiste, il décale souvent les copains. Il a la culture d'un jeu collectif et c'est important surtout à Nantes. Il est généreux sur un terrain, pas rester à attendre le ballon. On le retrouve parfois milieu droit, voire latéral ! J'ai une chance fantastique d'avoir un tel joueur. On ne trouvera pas beaucoup d'autres attaquants comme lui », a un peu regretté Antoine Kombouaré.

Pour rappel, Kolo Muani a signé pour cinq ans en faveur di club allemand, soit jusqu’en juin 2027.