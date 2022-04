PSG-OM : Neymar crache du feu au Paris SG après le Classico

Publié par JEAN-LUC D le 19 avril 2022 à 09:16

Performant et buteur contre l'OM, Neymar n’a toujours pas été épargné par les critiques au PSG. Il est monté au créneau pour répondre à ses détracteurs.

Neymar s’en prend violemment à ceux racontent « de la merde »

Après une première partie de saison difficile, Neymar retrouve de la continuité dans ses prestations depuis son retour de blessure et les dernières sorties du Paris Saint-Germain. Et il l’a encore prouvé lors du Classico contre l’Olympique de Marseille, dimanche soir, en clôture de la 32e journée de Ligue des Champions. Le moment propice pour l’international brésilien de 30 ans à tous les anciens footballeurs qui le critiquent régulièrement.

« Moralement, j’en ai marre de ces anciens joueurs qui sont là et qui n’ouvrent la bouche que pour dire de la merde. Cinq minutes d’interview et tout ce qu’il a fait, c’est parler de la vie des autres. Si vous voulez critiquer, critiquez. Mais dire des conneries comme ça, ce n’est pas possible », s’est énervé Neymar dans une story publiée sur son compte Instagram. Une sortie musclée qui fait suite à de nouvelles critiques émises par un ancien joueur de Liverpool.

Neymar a répondu à Fabio Aurelio

Dans une interview accordée à Goal, l’ancien défenseur brésilien Fabio Aurelio a ouvertement indexé Neymar en expliquant que le numéro 10 du Paris Saint-Germain devrait être déçu de ne pas avoir gagné une fois dans sa carrière le Ballon d’Or. « Les ambitions qu’il a, et pour la qualité et le talent qu’il a, le fait qu’il n’ait jamais gagné un Ballon d’Or se sent mal. Il a toutes les conditions pour le faire, mais je ne sais pas ce qui s’est passé. Peut-être que certaines choses sont plus importantes pour lui que le jeu, je ne sais pas ? », s’est interrogé Fabio Aurelio au sujet du coéquipier de Kylian Mbappé.

« Vous voyez Ronaldo, Messi, ils ont été là au plus haut niveau pendant dix ou quinze ans, et vous n’avez jamais entendu parler de problèmes en dehors du terrain, mais Neymar est toujours impliqué dans des choses comme ça. Il doit rester loin de ces choses parce qu’il est capable de choses incroyables. Peut-être que maintenant, à l’âge qu’il a, si vous ne prenez pas soin de vous, ça peut revenir vous hanter », a-t-il poursuivi.

Une sortie qui n’a visiblement pas été du goût de Neymar.