PSG-OM : Neymar, Alvaro... Par chance, le ridicule ne tue pas

Publié le 14 janvier 2021 à 12:30

Le match entre le PSG et l'OM lors du Trophée des champions était l'occasion de retrouver sur un même terrain Alvaro Gonzalez et Neymar, dont l'altercation lors du match aller en Ligue 1 avait créé une vive polémique, sur fond d'insultes à caractère raciste. Mercredi soir, après leurs retrouvailles, les deux joueurs n'ont une nouvelle fois pas briller par leur intelligence...

Neymar et Alvaro jettent de l'huile sur le feu

Faire profil bas, jouer au football puis se taire. C'est ce qu'avaient de mieux à faire Neymar et Alvaro après la polémique du début de saison et la triste image que les protagonistes de ce PSG - OM en septembre avaient donnée. Crachat, insultes, potentiellement à caractère raciste - ce qui n'a jamais pu être clairement prouvé -, bagarre, cartons rouges... le souvenir de cette rencontre ne demandait qu'à être oublié. Mais mercredi, au terme du match et du trophée remportés par le PSG, les deux joueurs en ont remis une couche sur les réseaux sociaux. Cela avait déjà débuté pendant la rencontre avec un Alvaro très agressif au contact sur Neymar. "Entre son traitement de faveur sur Neymar et l’obstruction sur Mbappé, il faut m’expliquer comment Alvaro a pu terminer ce match. Je trouve qu’on est d’une mansuétude invraisemblable avec ce joueur, qui est dangereux et violent", a réagi Pierre Ménès après coup.

Sur les réseaux sociaux, la polémique ne s'est pas arrêtée là. Neymar a allumé une première mèche en tweetant un montage de lui après son but, accompagné d'un commentaire : "Roi, non Alvaro ?" Un petit tacle envers son adversaire du soir qui a entraîné un clash sur le réseau à l'oiseau bleu. Le Marseillais a en effet répondu par une photo de lui faisant faute sur le Brésilien avec ces mots : "Mes parents m’ont toujours appris à sortir les poubelles. Allez l’OM toujours." Ce à quoi Neymar a répondu : "Et tu as oublié comment gagner des titres." Incapables d'arrêter leurs enfantillages, les deux adultes ont continué sur ce rythme. Alvaro a tweeté une photo de Pelé, expliquant que Neymar serait toujours dans "l'ombre éternelle du roi". "Et toi, tu es la mienne, a répondu enfin Neymar. Je t'ai rendu célèbre... de rien phénomène."

Le PSG et l'OM doivent recadrer leurs joueurs

Une image finalement assez ridicule quand on pense à l'importance des accusations de Neymar au mois de septembre. D'insultes présumées racistes, les deux hommes sont passés à une dispute de cour de récréation, faisant disparaître tous les enjeux essentiels qu'avait mis au premier plan leur altercation au Parc des Princes il y a quelques mois. Au lieu de se taire et de se contenter de faire leur métier, les deux joueurs, puérilement, continuent dans l'escalade. Alors qu'ils se retrouveront au Vélodrome dès le 7 février, il serait bon que les deux joueurs soient recadrés par leur direction, avant que leur différend n'entraîne des conséquences toujours plus graves. Au PSG et à l'OM de faire le nécessaire...













Par Matthieu